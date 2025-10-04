F1, Gp di Singapore: pole position di Russell (Mercedes), quarto Antonelli, male le Ferrari

A George Russell con record della pista la pole position del Gp di Singapore di Formula 1. Il pilota della Mercedes ha fatto la qualifica perfetta, festeggiando la settima pole position in carriera, anticipando Max Verstappen su Red Bull il “papaya” Oscar Piastri e l’altro pilota Mercedes, l’italiano Kimi Antonelli. Delusione per il secondo alfiere della McLaren, Lando Norris, quinto.

F1, Gp di Singapore: sesto Hamilton e settimo Leclerc su una Rossa nervosa

E la Ferrari? Male, malissimo. Sesta posizione del Lewis Hamilton, che dalle premesse sembrava proiettato a una prestazione migliore e settimo il compagno di squadra Charles Leclerc. La Rossa è apparsa particolarmente nervosa tra i muri del circuito cittadino: Hamilton e Leclerc sono stati costretti a numerose correzioni a differenza degli avversati diretti, con monoposto molto più stabili. A completare la decina Hadjar (Racing Bulls), Bearman (Haas) e Alonso (Aston Martin).