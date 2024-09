F1, Gp Singapore: Norris e Verstappen in prima fila, Ferrari indietro

Lando Norris conquista la pole position del Gran premio di Singapore. Nella notte di Marina Bay, la McLaren continua a dare spettacolo ma alle calcagna del contendente al titolo iridato torna ad esserci il campione del mondo in carica, con un distacco di 203 millesimi dal miglior tempo del britannico. A scattare dalla seconda fila del Gran premio di domenica saranno le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, che dopo aver forse trovato la quadra con le Pirelli, conquistano rispettivamente la terza e la quarta posizione. La McLaren di Oscar Piastri è quinta, mentre le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz chiudono la qualifica del sabato in nona e decima posizione, senza tempo nel Q3, il primo a causa di un track limit in Curva-2, il secondo per averla mandata a muro all’ultima chicane. Se Verstappen parte dalla prima fila, accanto all’amico e rivale, una sorte migliore non è affatto capitata al compagno di squadra Sergio Perez, che escluso dall’ultimo turno di qualifica sarà costretto a scattare dalla 13° posizione, dietro alle Williams di Alex Albon e Colapinto.

F1 Gp Singapore – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMB

F1, Gp Singapore: il Q1

Il semaforo verde in fondo alla pit lane si accende alle 15 ora italiana, dando il via alle suggestive qualifiche in notturna di Singapore. Ferrari, reduce da una multa di 5mila euro per aver ‘sgonfiato’ la pressione alle gomme della monoposto numero 16 nella piazzola nelle FP3 è la prima a scendere in pista. Con la McLaren di Norris, che si dimostra sin da subito la più veloce in pista seguita dalla Red Bull di Verstappen, e la Mercedes (soprattutto di Russell) che continua a faticare con le Pirelli, non passano il taglio al turno successivo la Visa Cash App Racing Bulls di Ricciardo, l’Aston Martin di Stroll, l’Alpine di Gasly e le due Kick Suber di Bottas e Zhou.

F1, Gp Singapore: il Q2

Il Q2 vede scattare per prime le due Red Bull, con Verstappen che stampa un costante secondo tempo alle spalle della McLaren di Piastri. Con la Ferrari di Leclerc in terza posizione, seguita dalla Mercedes di Hamilton, dalla Mclaren di Norris e dalla Rossa del suo compagno di squadra, ad essere eliminati sono questa volta le due Williams di Albon e Colapinto, la Red Bull di Perez, la Haas di Magnussen (al suo ritorno nella categoria dopo un GP di sospensione per aver perso troppi punti dalla Superlicenza) e all’Alpine di Ocon.

F1 Gp Singapore Ferrari – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMB

F1, Gp Singapore: ultimi dieci minuti di tensione e bandiera rossa

Gli ultimi 10 minuti in pista per disputare il Q3 e decretare la pole position si rivelano carichi di tensione, con la Rossa di Sainz che ferma il conto alla rovescia sugli 8 minuti e 4. Andando a muro all’ultima curva, non solo lo spagnolo dice addio alla propria prova, ma provoca, con una bandiera rossa la sospensione dell’ultimo turno di qualifica per tutte le monoposto. Solo Oscar Piastri e Nico Hulkenberg sono riusciti a far segnare un tempo nei pochi minuti già trascorsi, mentre Verstappen, sul traguardo pochi istanti dopo la bandiera si ritrova con un’inspiegabile cancellazione del tempo dovuta probabilmente al non aver rispettato correttamente il regime di doppia bandiera gialla. Resta un solo colpo a tutti i piloti per far segnare il proprio crono e, se Norris, Verstappen e le due Mercedes compiono la loro missione con successo, Leclerc resta all’asciutto, uscendo dai limiti della in Curva 2.

F1, Gp Singapore: prima fila col titolo mondiale in paio

Con la pole position di Lando Norris ed il secondo posto di Verstappen la lotta per il titolo mondiale diventa sempre più serrata man mano che il campionato giunge verso il suo epilogo, mentre per Ferrari, quella di Singapore, dovrà essere una gara in rimonta in partenza dalla quinta fila.