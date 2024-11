F1, Gp del Qatar: Norris in pole della Sprint race, la griglia di partenza

Lando Norris conquista la pole position della sprint race del Qatar. Con la McLaren del britannico in prima fila, seguita dalla Mercedes di George Russell, si allontana per Ferrari il sogno del titolo costruttori. La Rossa numero 55 dello spagnolo Carlos Sainz, prima qualificata delle due Ferrari, scatterà infatti dalla quarta posizione accanto alla McLaren di Oscar Piastri, mentre Charles Leclerc, qualificato con il quinto tempo, condividerà la terza fila con il neo-confermato campione del mondo Max Verstappen. Benchè i punti della sprint race non saranno sufficienti a consegnare il mondiale costruttori nelle mani di McLaren le prestazioni di venerdì hanno fatto tornare il sorriso sul volto di Norris, sconfitto a Las Vegas nella lotta al titolo piloti.

F1, Gp del Qatar: Norris in pole della Sprint race, la qualifica

La qualifica sprint prende il via su gomma media obbligatoria alle 18.30 ora italiana. Sin dal primo tentativo lanciato è Norris a dettare il passo sul circuito qatariota di Losail, scalzando Leclerc dalla pole position provvisoria, mentre il compagno di squadra Piastri impiega più tempo a trovare la quadra. Insieme al britannico di McLaren più veloci del primo turno di qualificazione si rivelano essere Sainz, Russell e Verstappen, che tuttavia non sono in grado di abbassare il distacco dal poleman virtuale sotto il mezzo secondo. Gli eliminati invece sono Perez, Tsunoda, Ocon, Zhou e Colapinto (con una Williams estremamente in difficoltà di ricambi dopo gli ultimi ripetuti incidenti).

F1, Gp del Qatar: Norris in pole della Sprint race, la Sq2

L’SQ2 incorona nuovamente Norris più veloce, ma dalle retrovie, dopo una prima sessione di prove libere totalmente nell’ombra, riappare la minaccia dell’ultimo vincitore di Las Vegas, George Russell, che conquista la seconda posizione a soli due decimi. Piastri è terzo grazie ad uno splendido giro dopo la cancellazione del tempo per abuso di track limits che lo aveva retrocesso alla quattordicesima posizione.

F1, Gp del Qatar: Norris in pole della Sprint race, l’ultimo turno

L’ultimo turno di qualifica prende il via finalmente sulla più performante mescola soft, ma senza Fernando Alonso (eliminato da Gasly all’ultimo colpo dell’SQ2), Alex Albon, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Kevin Magnussen. Il primo a lanciarsi per un giro cronometrato è il neo laureato campione Verstappen, ma la McLaren conferma nuovamente di essere la vettura più performante, in grado di accendere la gomma in un tempo più rapido rispetto ai rivali. Mentre all’ultimo tentativo nessuno dei contendenti alla pole position sembra migliorarsi, la prima piazza resta saldamente nelle mani di Norris con 1:21.012. Sarebbe stata doppietta arancione se non fosse stato per la Mercedes #63 di George Russell, che senza nulla da perdere e con un grande colpo di scena riesce a migliorare il proprio tempo piazzandosi in seconda posizione, a 63 millesimi a sandwich, tra le due McLaren.

F1, Gp del Qatar: Norris in pole della Sprint race, gli orari

L’ultima gara sprint del campionato di Formula 1 2024 si corre alle 15 di sabato 30 novembre, per lasciare spazio alle qualifiche della gara di domenica che scatteranno alle 19 (ora italiana).