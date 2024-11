Con la vittoria del titolo mondiale del campionato piloti di Formula 1 da parte di Max Verstappen ottenuta a Las Vegas a tre gare dalla fine, i riflettori si riaccendono sul circuito di Losail, in Qatar, dove è Charles Leclerc a dettare il passo. L’appuntamento qatariota inaugurato dall’unica sessione di prove libere prevista nella giornata di venerdì sarà l’ultimo weekend sprint del mondiale 2024, e ventitreesimo dei ventiquattro finesettimana di gara previsti in calendario. Esattamente a quarantotto ore dalla firma per l’estensione del contratto tra Formula 1 e Autodromo di Monza che porterà l’appuntamento italiano a restare in calendario almeno fino al 2031, la gioia italiana raddoppia grazie al miglior tempo del monegasco del Cavallino, che insieme al compagno di squadra è in lotta per la vittoria del titolo costruttori.

F1 Gp del Qatar 2024 – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb F1 Gp del Qatar 2024 – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb

F1, Gp del Qatar: Leclerc detta il passo nell’unica sessione di libere, la top 10

Dopo aver iniziato il turno di prove su gomma dura, è stato infatti Charles Leclerc a piazzare la propria monoposto in testa al monitor dei tempi su gomma rossa, con un 1:21.953, seguito dalle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, entrambi sotto il mezzo secondo di ritardo dal monegasco. Quarto Carlos Sainz a +0.582 secondi dal compagno di squadra. A completare la top 10 Tsunoda, Bottas, Stroll, Russell, Albon ed Hamilton, con le Mercedes che dopo le folli prestazioni americane tornano in difficoltà.

F1 Gp del Qatar 2024 – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb F1 Gp del Qatar 2024 – foto Fabio Vegetti/ilCittadinoMb

F1, Gp del Qatar: Leclerc detta il passo nell’unica sessione di libere, la battaglia per il titolo costruttori

Con i punti in palio tra sprint race e gara lunga lotta tra Ferrari e McLaren per la conquista del mondiale costruttori è accesa: Ferrari sicuramente non potrà vincere il titolo in Qatar, ma potrebbe rimandare la corsa ad Abu Dhabi, mentre se McLaren dovesse guadagnare 20 punti di vantaggio sul Cavallino sarebbe automaticamente incoronata vincitore.

Dopo la prima sessione di prove pomeridiana la Formula 1 tornerà di nuovo in pista alle 18.30 del venerdì italiano con le qualifiche sprint che decreteranno la griglia di partenza della gara sui cento chilometri di sabato pomeriggio.