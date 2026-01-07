Cross per tutti 2026: il circuito delle campestri parte da Cesano Maderno

L’edizione numero 15 del circuito di campestri “Cross per tutti” è ai blocchi di partenza: domenica 11 gennaio il via a Cesano Maderno sui prati dove l’anno scorso fango e pioggia hanno regalato una indimenticabile esperienza sportiva ai 1.700 atleti presenti alla gara organizzata dall’Atletica Cesano Maderno.

Quest’anno la situazione ambientale dovrebbe essere meno sfavorevole, con il gelo che sta interessando la Brianza a tenere solido e compatto il terreno della brughiera cesanese.

Cross per tutti 2026: il programma delle gare

Il programma gare prevede la prima partenza alle 9 con la gara riservata ai Master over 50 (percorso di 6 km), seguita poi da tutte le categorie ed età previste dal regolamento federale, per chiudere le 22 gare della mattinata con le due prove under 16 sui 2 km. In mezzo, la gara élite maschile, quella femminile assoluta, l’under 20 maschile seguita dal settore giovanile con Esordienti e Ragazzi. A Cesano cambia solo in parte il campo gara in quanto, chiuso l’accesso dal Centro sportivo di via Martinelli, l’ingresso sarà da via Fulvio Bracco, dove verrà posizionata, a poche decine di metri, la segreteria

Cross per tutti 2026: il calendario e i campionati regionali a Paderno Dugnano

Dopo Cesano Maderno, il circuito si sposterà a Canegrate (18 gennaio), Lissone (8 febbraio), Cinisello Balsamo (1 marzo), Brugherio (15 marzo).

Domenica 1 febbraio lo staff del Cross per Tutti organizzerà Paderno Dugnano la “Festa del Cross“, ovvero il Campionato Regionale di corsa campestre. Saranno in gara tutte le categorie dagli Assoluti ai Cadetti/e, ma i risultati non saranno validi per le classifiche del circuito.

Cross per tutti 2026: premiazioni a marzo

Le classifiche finali del Cross per Tutti 2026 saranno quindi al meglio di 4 risultati su 5 prove. Premiazioni finali venerdì 20 marzo 2026.