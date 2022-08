Crollano le quote per un possibile arrivo di Mauro Icardi al Monza

Il Monza ha iniziato la stagione con un successo in Coppa Italia per 3-2 contro il Frosinone, ma a scatenare l’entusiasmo dei tifosi brianzoli ci ha pensato Adriano Galliani, l’amministratore delegato biancorosso, con le sue dichiarazioni su un ipotetico arrivo di Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint Germain. «Staremo a vedere, intanto aspettiamo segnali» ha detto il dirigente della squadra brianzola. Parole che suonano come una vera e propria apertura ad una trattativa che, riporta Agipronews, i bookmaker credono possa andare a buon fine: il ritorno in serie A dell’argentino con la maglia del Monza si gioca a 2 volte la posta, nettamente avanti rispetto alle due più dirette inseguitrici Milan e Roma, offerte entrambe a quota 10.

Il destino di Icardi: le altre quotazioni



Ancora più distante un approdo alla Juventus, alla ricerca di un vice Vlahovic, fissato a 15, proprio come Napoli e Atalanta, altre due formazioni alla caccia di centravanti puri per completare il pacchetto offensivo, e le due formazioni di Premier League Manchester United e Newcastle. Molto più remoto invece un romantico rientro all’Inter, società con la quale Icardi ha messo a segno ben 124 gol in sei stagioni, dato in quota a 30.