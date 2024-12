Coppa Italia, Nesta su Bologna-Monza 4-0: «Faccio fatica ad accettare questa sconfitta»

Nella gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa il Bologna di Vincenzo Italiano batte il Monza di Alessandro Nesta con un perentorio 4-0. Al “Dall’Ara” i felsinei hanno dominato la partita dall’inizio alla fine concedendo ai biancorossi un solo tiro in porta nell’arco dei 90 minuti di gioco. I rossoblù sono andati a segno con Pobega, Orsolini, Dominguez e Castro, quest’ultimo autore di due assist. La nota positiva tra i brianzoli è stato l’esordio assoluto da titolare tra i professionisti del giovanissimo Leonardo Colombo, centrocampista classe 2005 e capitano della Primavera, che nonostante il passivo pesante del risultato ha ben figurato tra i grandi.

Coppa Italia, Bologna-Monza 4-0: le dichiarazioni dell’allenatore Alessandro Nesta

A fine partita l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la debacle in Coppa Italia contro la squadra rossoblù. Ecco le sue dichiarazioni:

«Un commento sul match? Il Bologna ha una rosa profonda, è una squadra che fa la Champions League e la differenza in campo si è vista. Il 4 a 0 però non mi è piaciuto e faccio veramente fatica ad accettarlo. L’intenzione nostra era dare minutaggio a gente che era fuori da tanto tempo. Portare avanti le punte, inserire qualche altro giocatore che fino a questo momento ha giocato poco. Hanno tirato la carretta in quattordici-quindici. Castro? Si tratta di un buon giocatore che cerca sempre di prendere spazio per proteggere la palla, è un ragazzo dotato di un ottimo tiro, penso che stasera abbiamo fatto un buon lavoro su di lui».

Coppa Italia, Bologna-Monza 4-0: le dichiarazioni di Patrick Ciurria

Gli fa eco il centrocampista del Monza, Patrick Ciurria, tornato finalmente disponibile dopo l’infortunio al menisco rimediato nella scorsa stagione. Ecco le parole del “Fante” che ha timbrato, difatti, la sua prima presenza stagionale: «Volevamo passare il turno. Il nostro è un periodo delicato ma abbiamo giocatori forti e tanti concetti importanti. Il mister è preparato, ne verremo fuori. Udinese? Sarà come una finale, da affrontare con il coltello tra i denti».