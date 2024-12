Coppa Italia Frecciarossa, Bologna-Monza LIVE: le formazioni ufficiali

⏳ Squadre in campo per il riscaldamento

Le formazioni ufficiali

🔴🔵 BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Ferguson, Pobega; Orsolini, Castro, Iling Jr. All. Vincenzo Italiano.

⚪🔴 MONZA (3-4-1-2): Pizzignacco; D’Ambrosio, Caldirola, Izzo; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Vignato; Maric, Petagna. All. Alessandro Nesta.

Dopo il pareggio nel derby sentitissimo contro il Como, il Monza di Alessandro Nesta ritorna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia Frecciarossa. La formazione biancorossa, dopo aver eliminato tra le mura amiche SüdTirol e Brescia, fa visita al Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblù, dopo un inizio di stagione balbettante, sono risaliti in classifica e nell’ultimo turno di campionato hanno surclassato il Venezia con un netto 3-0 a domicilio.

Coppa Italia Frecciarossa, le curiosità di Bologna-Monza

Curiosità: l’ultima qualificazione del Monza ai quarti di finale di Coppa Italia avvenne nella lontana stagione 1938/39 grazie al successo bissato per 2-1 contro la Biellese: vantaggio piemontese al 31′ con un rigore trasformato da Macario, pareggio brianzolo di Gelosa al 44′ dal dischetto e gol partita di Biella al 65′ che valse il passaggio del turno.

Il calcio d’inizio è in programma martedì 3 dicembre alle 18.30 al “Renato Dall’Ara” di Bologna. Superare il turno per riscrivere la storia a tinte biancorosse.