Calcio, ottavi di Coppa Italia: Monza a Bologna per un’iniezione di fiducia

Nel turno di Coppa Italia con il Bologna, il Monza punta a eguagliare il suo miglior record nella competizione raggiungendo i quarti di finale. In un periodo di campionato complicatissimo, il pensiero va inevitabilmente alla corsa salvezza, ma non le energie positive di quella che sarebbe comunque una piccola impresa potrebbe rappresentare una bella iniezione di fiducia nel gruppo.

Calcio, Coppa Italia: le parole di mister Nesta

«Il Bologna arriva da quattro vittorie nelle ultime cinque di campionato. Sarà una partita tosta, contro un avversario che anche con le seconde linee ha comunque risorse di alto livello – ha detto mister Alessandro Nesta alla vigilia – Sarà sicuramente una gara dura. Per il morale arrivare ai quarti sarebbe importante, ci aiuterebbe ad andare avanti, ma la grande sterzata va data in campionato. Sarebbe un passaggio del turno importante, ma possiamo sfruttare la gara anche per recuperare qualche giocatore e questa potrebbe essere un’opportunità».

Calcio, Coppa Italia: la formazione tra ritorni e turn over

Per la sfida del Dall’Ara (martedì 3 dicembre, ore 18.30) dunque si va verso una formazione con qualche ritorno importante, ad esempio quello di Patrick Ciurria, annunciato come titolare nel dopo partita con il Como. L’esterno manca dall’anno scorso per un’operazione al ginocchio e solamente nelle ultime settimane è tornato a disposizione del gruppo. Ancora non ha avuto grandi occasioni di mettere minuti nelle gambe, ma è fondamentale per il Monza riaverlo in condizione al prima possibile per avere qualche opzione in più sulle fasce.

Anche il resto dell’undici iniziale potrebbe avere qualche cambio significativo. In porta si va verso l’utilizzo di Pizzignacco. In difesa Izzo a Como era squalificato, dunque è il più fresco e dovrebbe giocare. Un turno di riposo sarebbe buona cosa per Pablo Marì, quindi potrebbero essere uno tra Caldirola e Carboni, più il primo, insieme a D’Ambrosio nel terzetto arretrato. Sulle fasce, si potrebbe rivedere dall’inizio Birindelli a destra con Ciurria dirottato sul fronte opposto. In mediana Valoti e Sensi sarebbero le prime scelte, ma il secondo ha avuto la febbre e se non dovesse farcela toccherebbe o al giovane Colombo o alla staffetta Bondo-Bianco.

Sulla trequarti Vignato è pronto, Daniel Maldini invece non è convocato per precauzione. Più dietro Forson. Al centro dell’attacco, la possibilità sembra ottima per lanciare Petagna e provare a dargli minutaggio dopo il rientro dalla polmonite. Maric è l’altra ipotesi. Per Djuric un turno di riposo.

Calcio, Coppa Italia: chi passa trova Atalanta o Cesena

L’impegno di Coppa Italia è ravvicinato rispetto al derby di sabato con il Como, ma in campionato si giocherà sei giorni dopo, quasi una settimana intera di lavoro, quindi non sono da escludere subentri importanti nei secondi 45 minuti. Chi passa, troverà sulla sua strada una tra Atalanta e Cesena.