Calcio, Como-Monza LIVE: primo tempo 1-0, la sblocca Engelhardt

Primo tempo 1-0

Finisce il primo tempo: Como-Monza 1-0, la sblocca Engelhardt su una mezza mischia. Monza troppo remissivo per più di mezzora rintanato nella sua trequarti, ma il gol arriva solamente su un calcio d’angolo e nemmeno su uno schema chiaro, bensì solamente dopo un paio di rimpalli. Se vorrà cambiare velocemente la partita, Nesta dovrà prendere decisioni importanti subito, senza indugiare e mostrare non solo di voler raggiungere il pareggio ma di pensare ancora alla vittoria. In questa situazione di classifica non ci si possono permettere ulteriori traccheggiamenti.

45′ Ancora Bianco provvidenziale nel recupero su Strefezza lanciato al tiro, scivolata efficacissima e calcio d’angolo sventato da Djuric

Un minuto di recupero

44′ Situazione confusa sulla fascia sinistra offensiva del Monza, rimane atterra Caprari, viene ammonito Nico Paz

36′ GOL PER IL COMO! Dopo minuti in cui i biancorossi brianzoli sembravano poter uscire dal guscio, una sanguinosa palla persa di Bondo produce un calcio d’angolo che Engelhardt in mischia riesce a risolvere in rete. Piuttosto fortunoso, ma vantaggio lariano convalidato

33′ Brividi al Sinigaglia, doppi. Prima i biancorossi ci provano organizzando uno schema da calcio d’angolo che manda in porta di testa Caldirola, bella schiacciata ma troppo centrale e Reina può non solo parare ma anche bloccare. Il portiere spagnolo vede immediatamente Fadera lanciato in profondità e lo serve sul lungo; è necessario un prodigioso recupero di coppia di Bianco e Bondo per favorire l’uscita di Turati e salvare una situazione significativamente spaventosa

30′ Riconosce il pericolo la squadra di Nesta che prova ad uscire dalla tana proponendo gioco sulle fasce. Da un’altra iniziativa gestita da Caprari si arriva alla conclusione di destro dai venti metri in posizione centrale di Bianco. Sbucciata, ma a lato non di molto con Reina a far guardia dei pali

25′ Molto più netto il predominio territoriale comasco in questa fase di partita. L’11 di Fabregas schiaccia il Monza negli ultimi trenta metri, in una pressione per il momento sterile seppur piuttosto rischiosa da concedere

20′ La risposta lariana è nel calcio d’angolo sul quale interviene de cabeza l’argentino Nico Paz, giovane di talento scuola Real. Alto sopra la traversa.

16′ Ritmi non sostenuti, ma è ancora la squadra di Nesta che si riaffaccia nella metà campo locale. Questa volta con un calcio piazzato dalla destra che Pedro Pereira devia di testa senza troppo equilibrio e nemmeno grande forza, mandando sui cartelli pubblicitari dietro la porta

13′ Ecco il Monza che si fa vedere in avanti. L’intuizione è di Caprari che apre il gioco sulla destra per il traversone di Pedro Pereira, confusione varia e respinta. Sul rimbalzo si avventa Kyriakopoulos che esplode un mancino potente ma abbastanza centrale da fuori area, Reina ribatte e il pallone arriva a Bianco che non riesce a coordinarsi bene per il tap-in.

11′ Molto più imballato il possesso dei biancorossi che sono lenti nel giro palla, anche per la disposizione scelta da Fabregas che taglia fuori le fonti di gioco ospiti oppure le costringe ad abbassarsi molto per prendere il pallone

8′ Molto attivo Cutrone, che cerca di proporsi in profondità ogni qual volta la palla transita per la trequarti. In quest’occasione guadagna un corner che si risolve in una ribattuta della difesa

4′ Imbasticono la manovra i padroni di casa, tutto sommato con buona proprietà di palleggio, cercando a ripetizione di allargare il gioco sulle fasce per aggirare la linea centrale biancorossa. Prima conclusione della partita per Fadera, che si accentra da sinistra e cerca di sorprendere Turati sul palo lungo; il pallone scorre a lato

1′ Primo possesso per il Como: comincia il derby!

Le formazioni ufficiali

COMO (4-2-3-1) Reina; Van der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. A disp.: Audero, Sala, Iovine, Baselli, Gabrielloni, Belotti, Fellipe, Cerri, Braunoder, Chinetti, Verdi, Barba. All.: Fabregas

MONZA (3-4-2-1) Turati; Caldirola, Marì, Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari; Djuric. A disp.: Pizzignacco, Mazza, Maldini, Birindelli, Forson, Maric, Valoti, D’Ambrosio, Petagna, Postiglione, Colombo, Vignato, Ciurria. All.: Nesta

Il pre-partita

Settore ospiti completamente esaurito con 700 posti a disposizione. Attesa anche da parte comasca la folla delle grandi occasioni. Nesta deve rinunciare a Pessina e Gagliardini infortunati per mesi e all’ultimo minuto anche a Sensi per la febbre. Per scelta invece panchina Maldini, al suo posto Caprari dal primo minuto. Coperta corta soprattutto a centrocampo e dunque si va verso il tradizionale 3-4-2-1. Per Fabregas stessi problemi in mediana, anche se il recupero di Strefezza è importante per la trequarti.

Alle 15 è previsto il fischio d’inizio del match più atteso dalle due tifoserie. Un appuntamento fondamentale anche per la classifica.