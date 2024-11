Serie A, Nesta su Como-Monza: «I derby rimangono nella storia»

Il 30 novembre è circolato di rosso sul calendario dal primo giorno che i tifosi hanno scoperto che sarebbe stato il giorno del derby. Giusto per capire che genere di importanza ricopre il match, non una semplice partita di Serie A. Prima della gara Nesta parla a tutto tondo sul momento della squadra e sull’ambiente che si avvicina al primo storico derby nel massimo campionato italiano: «Non siamo spaventati, forse preoccupati della classifica, che è quella ed è inutile che ci nascondiamo. Giochiamo con coraggio, abbiamo grande personalità. Certo, riconosciamo il momento e ancora ci mancano delle cose che non riusciamo sempre ad ottenere, ma paura no».

Serie A, Nesta su Como-Monza: prima sfida nella massima serie

Per la prima volta il Monza incontra il Como al top del calcio tricolore, dopo anni di sfide per emergere: «I derby sono partite che rimangono nella storia. Ne ho avuti tanti da calciatore e anche l’anno scorso ne ho vissuto uno emozionante in Reggiana-Parma. È una partita particolare, non come le altre: dobbiamo prepararla con attenzione perché loro saranno carichi e dobbiamo arrivare a Como tosti. La classifica ci impone di giocare una gara di un certo tipo, con mentalità. Non si deve dimenticare da dove si viene e ogni club ha i suoi alti e bassi. Oggi Como e Monza hanno due proprietà importanti ma mai dimenticare il passato. Il mio messaggio ai tifosi? Daremo il massimo, sappiamo che è una partita a cui tutta la città tiene. Abbiamo un grande senso di responsabilità».

Serie A, Nesta su Como-Monza: Pessina fuori almeno due mesi, salute bene ma non benissimo

La rosa sta bene ma non benissimo. Intanto Pessina sarà fuori per almeno due mesi ed è lontanissimo anche il recupero di Gagliardini. A centrocampo la coperta è corta e c’è pure la necessità di trovare nuove soluzioni. Una di queste potrebbe essere il recupero di Sensi.

«Ha caratteristiche importanti, di centrocampista che può determinare. Se ancora non l’abbiamo schierato è perché non è in condizione di iniziare la partita. Ci confrontiamo con lui e sappiamo che è un giocatore che ci può dare qualcosa di diverso, ma dobbiamo anche aspettarlo senza forzare».

Serie A, Nesta su Como-Monza: possibile formazione

Dunque si arriva alla possibile formazione. In settimana Nesta ha lavorato anche sulla difesa a quattro con un centrocampo più folto, ma per farlo Sensi deve stare necessariamente molto bene. Sicuramente ci sarà da gestire l’assenza per squalifica di Izzo, al suo posto è pronto Caldirola, mentre leggermente dietro D’Ambrosio. Da scegliere uno tra Pedro Pereira e Birindelli. Turati, Pablo Marì, Carboni, Kyriakopoulos, Bondo, Bianco, Mota e Djuric sono sicuri del posto. Maldini è il giocatore che può e deve cambiare le cose, servono i suoi strappi. Altrimenti pronti Caprari o Vignato. Per il resto servirà un Monza d’assalto, perché il derby è il derby.

Serie A, Nesta su Monza-Como: le parole del mister