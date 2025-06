Ciclismo: Nizzolo nella volata in Belgio, Vesco sul podio in Campania

Giacomo Nizzolo (Q36.5 Pro Cycling Team) prosegue il suo programma per arrivare al top della forma e domenica ha gareggiato in Belgio nella Brussels Cycling Classic. Al termine della corsa di 205,5 km è arrivato al traguardo con i migliori posizionandosi al 16° posto nella convulsa volata.

Ciclismo: Nizzolo nella volata in Belgio, percorso con dieci salite

La gara si è disputata su di un percorso che prevedeva dieci salite tra cui il Muur-Kapelmuur e il famoso Bosberg, oltre a un tratto di ciottoli di 2,2 km, non lontano dal traguardo. Ciononostante Nizzolo, è rimasto sempre nel gruppo dei migliori della corsa risoltasi in volata con il successo di Tim Merlier belga della Soudal Quick Step che ha preceduto, nell’ordine, il francese Alexis Renard (Cofidis) e i suoi connazionali Arnaud De Lie e Milan Menten, entrambi della Lotto.

Cilclismo Vesco Leonardo vince a Maiori 2025

Ciclismo: Vesco sul podio in Campania, vittoria di tappa e secondo posto in classifica generale

Nel Giro della Campania di tre tappe, per Elite e U23, fari puntati su Leonardo Vesco. L’atleta di Besana Brianza (MBH Bank Ballan CSB Colpack) ha vinto la seconda frazione Avellino – Maiori di 116 km alla media di km 41,730 precedendo in uno sprint ristretto Mirko Bozzola (Padovani) ed Edoardo Burani (Team Hopplà).

«Ho vinto con mezza bici di vantaggio – ha spiegato Leonardo – Inizialmente pensavo di attaccare a turno, con Bracalente, mio compagno di squadra, ma il finale tortuoso non ci permetteva di scattare e la strada era molto stretta e insidiosa. Alla fine ho rotto gli indugi e partendo in testa è andata veramente bene».

Per Vesco si è trattato del secondo successo in stagione dopo quello a Pontedera. Alla vittoria di tappa ha aggiunto il secondo posto nella classifica generale e il primo della categoria giovani.

Nella categoria allievi a Sondrio, Lorenzo Massimo Ghelfi (Ped. Casalese) ha staccato i suoi avversari nella fase conclusiva anticipando al traguardo Ivan Aldo Casabona (Pool Cantù VC Sovico GB Team) secondo a 18″ e con distacchi maggiori Giacomo Genghini e Riccardo Longo, entrambi US Biassono, che hanno conquistato la quarta e la nona posizione.