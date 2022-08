Ciclismo, Mondiali Juniores: Venturelli d’oro nell’inseguimento, quarto Fiorin

A Tel Aviv si sono conclusi i Mondiali juniores su pista di ciclismo e il bilancio della spedizione italiana è sicuramente positivo in quanto nella sezione delle medaglie vinte (4 oro e 3 argento) spicca soprattutto quella conquistata da Federica Venturelli. Questa atleta nata il 12 gennaio 2005 cresciuta nella fila del Gs Fiorin di Seveso, frazione Baruccana, ha vinto infatti l’oro nella gara dell’inseguimento individuale pur essendo al suo primo anno nella categoria juniores. Sin dalle qualifiche Federica aveva stampato il miglior tempo assoluto (2’20”701) e nella finale per il titolo ha chiuso i conti con la britannica Sharp già delle prime battute.

Ciclismo, Venturelli d’oro: “Dopo gli Europei una serie di problemi: non sapevo come avrei reagito”

La ragazza formatasi nella scuola tecnica di Daniele Fiorin, al termine della gara si è sciolta in un pianto liberatorio: “Dopo Anadia, dove ho vinto i titoli europei nell’inseguimento e omnium, ho avuto una serie di problemi, tra influenze varie e cadute mi sono allenata veramente poco. Non sapevo come avrei reagito qui ai Mondiali, dove il livello è ancora più alto”.

Ciclismo, medaglia di legno per Matteo Fiorin

In realtà l’azzurra non ha mai concesso illusioni alle avversarie mettendosi al collo la preziosa medaglia d’oro. Matteo Fiorin già iridato nella gara di inseguimento a squadre su pista (formazione azzurra completata da Alessio Delle Vedove, Renato Favero, Luca Giaimi e Andrea Raccagni Noviero) ha chiuso la rassegna mondiale con una medaglia di “legno”. Il 17enne atleta di Baruccana approdato alla gara di Eliminazione con il titolo di campione europeo, conquistato un mese fa in Portogallo, si è fermato ai piedi del podio, cogliendo un quarto posto che non lo ha soddisfatto. Matteo, con ogni probabilità, si è fatto sorprendere nello sprint quando in gioco c’erano le medaglie. Il titolo mondiale di questa specialità è stato vinto dallo sloveno Zak Erzen, davanti al colombiano Jhohan Marin.

I prossimi impegni degli atleti allenati da Daniele Fiorin sono in gare su strada.