Marco Gregori ha inanellato un’altra perla alla sua stagione e regalato la vittoria nella Gazzaniga–Onore al Pool Cantù–Sovico–GB Team. L’atleta piacentino ha vinto la competizione bergamasca, disputata sulla distanza di 77 chilometri e riservata ai corridori della categoria Allievi (ben 168 quelli presenti sulla linea di partenza) lasciandosi alle spalle Luca Ferrari del Team Osio Sotto e Nicolò Scamperle del Team Petrucci. Per Gregori è la quarta vittoria in questa stagione, performance che con l’aggiunta dei quattro secondi posti conquistati quest’anno lo hanno proiettato al primo posto nella classifica di rendimento della Lombardia, relativamente alla categoria Allievi.

Ciclismo: anche quattro secondi posti nel bilancio del 2025

Le precedenti vittorie Gregori le aveva festeggiate sui traguardi di Calcinato (21 aprile), Mariano Comense (18 maggio) e Vigolzone il 22 giugno, nella corsa con in palio il titolo di campione regionale dell’Emilia-Romagna. Nel rendiconto personale dell’atleta spiccano anche quattro secondi posti ottenuti in gare disputate il 23 marzo (nella classica Varese–Angera), il 6 aprile (Castelletto Ticino), 13 aprile (Dairago), l’1 giugno a Cenaia, in Toscana. Gregori, inoltre, recentemente ha partecipato ai tricolori su pista di Firenze, dove ha conseguito la medaglia di bronzo nell’inseguimento a squadre con la maglia dell’Emilia Romagna.

Ciclismo: Gregori precede sul traguardo Ferrari e Scamperle

Ordine d’arrivo: 1) Marco Gregori (Pool Cantù Sovico GB Team), km 77, media km 39,589; 2) Luca Ferrari (Osio Sotto); 3) Nicolò Scamperle (Petrucci); 4) Federico Profazio (Pedale Senaghese); 5) Alessandro Chitò (Feralpi); 6) Alessandro Merchina (Ronco Maurigi Delio Gallina); 7) Pietro Ferronato (Petrucci); 8) Tommaso Bellani (Romanese); 9) Jacopo Costi (Team Serio); 10) Andrea Corno (US Biassono).