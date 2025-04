Per l’occasione si è scomodato anche il numero uno del ciclismo nazionale, il presidente della Federazione italiana Cordiano Dagnoni, che al fianco del direttore generale di Sias Alfredo Scala ha sottolineato l’importanza dell’accordo stipulato fra l‘Autodromo Nazionale e il Consorzio che raggruppa le società ciclistiche di Monza e Brianza. Un accordo che consentirà a tutti i tesserati delle due ruote di poter girare sullo Stradale, per ventiquattro date ben precise che partiranno dal martedì 6 maggio, dalle 18 alle 20 in tutta sicurezza.

Ciclismo: l’alleanza con l’autodromo di Monza per allenamenti in sicurezza, la soddisfazione del Consorzio delle società brianzole

A confermarlo è proprio il responsabile del Consorzio che raggruppa i gruppi ciclisti brianzoli, Ruggero Cazzaniga, che ha sottolineato come: «Quello stipulato in questi giorni è un passo avanti di rilievo per le nostre realtà dilettantistiche e che consente a tutti i nostri atleti, a cominciare dai più piccoli, di potersi allenare in totale sicurezza. Molti ignorano il fatto che sulle strade, oltre al classico gruppo di cicloamatori, ci sono anche tante società che letteralmente scortano questi ragazzi e lo devono sempre fare a loro rischio e pericolo».

Già in passato l’Autodromo aveva aperto i propri cancelli alle due ruote a pedali. Ma, e i fatti lo avevano confermato, si trattava sempre di qualcosa fine a se stesso, cioè senza quello scopo didattico e legato all’agonismo in sicurezza come prevede questa nuova realtà.

«Ci sono dei costi – conferma Cazzaniga – che ogni qualvolta ci verrà concessa la pista dovremo sostenere, dall’ambulanza al servizio d’ordine, ma in questo senso stiamo già trovando sovvenzionatori, fra cui la BCC locale che da sempre è al nostro fianco, per non gravare oltre il lecito sulle spalle dei ciclisti che verranno a Monza».

Ciclismo: l’alleanza con l’autodromo di Monza per allenamenti in sicurezza, altri eventi in programma

Infatti la possibilità di girare è aperta anche alle società ciclistiche che vengono da fuori Brianza, con il solo vincolo anche per loro di presentarsi con atleti tesserati.

L’accordo ha visto attiva sul tavolo anche l’amministrazione comunale monzese, come ha ribadito l’assessore allo Sport Viviana Guidetti, ben felice di poter allungare la già lunga lista di eventi legati al ciclismo che quest’anno interesseranno il Tempio della Velocità, compresa la fresca novità dell’arrivo per la prima volta a Monza del Suzuki Bike Day che il 14 giugno prossimo richiamerà oltre tremila ciclisti nel paddock, per poi far uscire dal Parco questa carovana e calcare le strade già percorse dalla famosa Coppa Agostoni.

Altro attore importante è stata la società ciclistica Pedale Monzese che il 25 maggio, nell’ambito del Monza Sport Festival, metterà in scena un gran numero di corse sulle quali spicca quella riservata alla categoria Élite, che ha già ricevuto oltre duecento adesioni comprese la partecipazione di rappresentative che vengono da fuori Italia.