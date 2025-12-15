Calcio Serie D: la Folgore Caratese agguanta il pareggio, Leon corsara contro il Chievo

Nel big match della 16^ giornata di campionato la Folgore Caratese di mister Belmonte ha ripreso sull’ 1-1 il Brusaporto di mister Terletti al 90′ con il gol del giovane centrocampista Piantoni e si conferma al primo posto nella classifica con un rassicurante vantaggio di tre punti proprio sull’undici bergamasco. A Carate, il Brusaporto al 73’ con Austoni era riuscito a sbloccare il risultato ma proprio nel concitato finale è stato raggiunto dall’indomita Folgore che ha intascato il settimo risultato utile consecutivo.

Nessuna squadra ha tratto profitto da questo risultato di parità: infatti la Casatese Merate è stata bloccata in casa dallo Scanzorosciate con il Chievo Verona che, in piena crisi, è caduto ancora in casa contro la Leon Vimercate, che grazie ai gol di Bolis al 54’ e di El Kadiri al 92’ ha compiuto un passo importante verso l’inserimento nella zona play off.

Calcio Serie D, il prossimo turno il 21 dicembre: Folgore a Sondrio, Leon ospita la Casatese Merate

Secondo successo di fila per il Milan di Massimo Oddo che ha battuto la Castellanzese in rimonta. Giornata favorevole anche al Villa Valle che ha ribaltato l’Oltrepò grazie alla prodezza al 79’ di Matteo Perrotti. Tanti pareggi in questa giornata. Un gol a testa per Real Calepina e Nuova Sondrio, oltre che per Virtus Ciserano Bergamo e Pavia; 2 -2 invece tra Vogherese e Caldiero Terme, con i pavesi raggiunti al 96′ dai veneti con il gol di Cavallotti.

La classifica: Folgore Caratese 34 punti; Brusaporto 31; CasateseMerate, Chievo Verona 29; Milan Futuro 27; Villa Valle 26; Virtus CiseranoBergamo 24; Leon Vimercate 23; Castellanzese, Breno 21; Caldiero Terme 20; Oltrepò 19 (-1); Scanzorosciate 17; Real Calepina 14; Varesina 13; Vogherese, Pavia 12; Nuova Sondrio 10 punti.

Prossimo turno di campionato 21 dicembre 2025 (ultima partita del girone di andata) ore 14,30: Nuova Sondrio – Folgore Caratese; Leon Vimercate – Casatese Merate.