Calcio, Serie D: Folgore Caratese vince con la Caronnese

L’ultimo turno di andata del campionato di calcio di Serie D, girone B, è andato in archivio con una nota più che positiva per la Folgore Caratese che ha messo sul tappeto verde un tris vincente al cospetto della Caronnese. Un perentorio 3-0 con reti di Barazzetta al 24’del primo tempo, Bernacchi (34’pt) e Gualdi (15’ st), che non ha lasciato scampo ai varesini. Un punteggio che poteva anche essere superiore tanto è stato il predominio dei lambraioli.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, la classifica torna rosa

I ragazzi di Giuliano Melosi sono tornati al successo dopo due immeritate sconfitte consecutive e si sono posizionati a ridosso del centro classifica e comunque lontani dalla zona play out. Una sfida ad eliminazione fra due compagini che desiderano restare in categoria.

Una svarione difensivo degli ospiti permetteva a Barazzetta di sfruttare al meglio l’occasione e superare Angelina. Il raddoppio 10’ dopo con un colpo di testa di Bernacchi a seguito di un calcio d’angolo battuto da Gulinatti. La terza rete nella ripresa nasceva da un’azione personale di Barazzetta la cui conclusione veniva respinta da Angelina, ma Gualdi ben appostato riprendeva e insaccava. I rossoblu di Caronno si sono fatti pericolosi in una sola occasione nella prima frazione di gioco su un’azione da calcio d’angolo che faceva la barba al palo.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, “ce la possiamo giocare con tutti”

“Un successo che ci permette di festeggiare il Natale in un clima festoso – ha sottolineato il ds Mauro Borghetti – per noi è stata una giornata ideale in cui tutto è andato per il meglio e la squadra si è espresso secondo i suoi valori mostrando una netta superiorità rispetto all’avversario. Abbiamo dimostrato di essere competitivi e che ce la possiamo giocare contro tutti”.

Sulla stessa linea il tecnico Melosi: “Abbiamo disputato un’ottima partita giocata con tanta intensità, i ragazzi in campo hanno corso il doppio degli avversari. La squadra sta bene da diverse partite e potevamo chiudere il girone d’andata con almeno 4-5 punti in più che meritavamo, solo che qualche infortunio di troppo non ha sempre permesso di schierare la miglior formazione anche se i sostituti si sono espressi al meglio e poi anche un pizzico di fortuna è venuta meno. Ci prepariamo al ritorno con maggior tranquillità”.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, valutazioni di mercato

Pensiero al mercato di riparazione a gennaio? “Stiamo valutando bene – ha risposto il ds Borghetti – perché abbiamo Ripamonti e Pinotti con il crociato rotto e si devono operare, mentre Giugno risente di problemi al ginocchio. Il mercato ci deve permettere di migliorare, aspettiamo che si risolva quello dei professionisti e poi valuteremo, perché abbiamo bisogno di giocatori offensivi. Un tassello l’abbiamo già chiuso con l’arrivo di Gabriel Corna dalla Casatese che si è dimostrato un ottimo innesto, continueremo a valutare ogni possibilità”.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese, ritorno in campo l’8 gennaio a Lumezzane

La Folgore Caratese riprenderà ad allenarsi dopo le festività natalizie e le continuerà sino alla ripresa del campionato fissata per l’8 gennaio nel match in trasferta in casa della capolista Lumezzane.