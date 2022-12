Calcio, Seregno allo sbando: il Desenzano in 10 espugna il Ferruccio

Natale in zona playout per il Seregno. Nell’ultimo turno di un anno solare disastroso, probabilmente il peggiore della storia calcistica locale, gli azzurri sono stati travolti 3-1 al Ferruccio dal Desenzano, capace di maramadeggiare nonostante abbia giocato con un uomo in meno dal 13’ del primo tempo. Dopo un’occasione per Christian Silenzi in apertura ed una traversa colpita al 9’ da Billy Bithiene, i brianzoli hanno rotto il ghiaccio grazie ad un rigore, figlio di un fallo di mano di Adriano Esposito, cacciato nella circostanza per aver neutralizzato in questo modo una chiara occasione da rete per i suoi avversari. Dal dischetto, Luca Santonocito ha fatto centro. Quando tutto sembrava mettersi al meglio per i ragazzi di Massimo Sala, gli ospiti hanno reagito e subito Billy Bithiene, dopo essere penetrato come una lama nel burro nella difesa seregnese, ha ristabilito la parità. Al 20’, su un corner calciato da Luca Cattaneo, Emanuele De Bono ha sbagliato il tempo dell’uscita, con il pallone che è rimbalzato addosso al malcapitato Andrea Bosco e da lì è rotolato nel sacco. Al 23’, con gli azzurri in piena bambola, lo scatenato Andrea Franzoni si è conquistato una massima punizione, che Emanuele Bardelloni si è poi fatto intercettare da Emanuele De Bono in tuffo.

Seregno-Desezano: Campagna chiude la contesa

Un momento della contesa

Nell’intervallo il tecnico di casa Massimo Sala ha provato ad invertire la rotta, richiamando dal terreno di gioco Christian Silenzi ed inserendo al suo posto Riccardo Ortolini. La mossa però non ha garantito gli effetti sperati, con il Seregno che ha continuato a far girare la palla troppo lentamente ed i bresciani sempre pronti a pungere in contropiede. Su uno di questi, al 23’, Francesco Campagna ha infilato Emanuele De Bono in uscita, griffando il tris dei suoi. La reazione di Luca Santonocito e compagni non ha prodotto gli esiti sperati e la gara è scivolata via con pochi sussulti fino al fischio conclusivo.

Seregno-Desenzano: azzurri malissimo nel 2022

Un tentativo di impostazione di Michel Panatti, in ritardo di condizione

Come detto, il Seregno trascorrerà il Natale in zona playout, essendo ancorato, al termine del girone di andata, al quattordicesimo posto, con 18 punti nel carniere. Nel 2022, gli azzurri hanno vinto solo sei delle trentotto partite disputate, uno score negativo che definire poco invidiabile è un eufemismo. Il ritorno in campo dopo le festività è previsto domenica 8 gennaio, quando alle 14.30, di nuovo allo stadio Ferruccio, sarà di scena l’Arconatese.

Seregno-Desenzano: il tabellino del match

Dramane Konatè in possesso del pallone

Seregno-Desenzano 1-3

Marcatori: 14’ p.t. Santonocito (S) rig., 15’ Bithiene (D), 20’ aut. Bosco (S); 23’ s.t. Campagna (D).

Seregno: De Bono; Konatè, Magli, Cattaneo (40’ s.t. Zangrillo); Rusconi, Iurato (17’ s.t. Pozzoli), Panatti, Henin (44’ s.t. Treccozzi), Bosco; Santonocito, Silenzi (1’ s.t. Ortolini). A disp.: Mat. Sala, Sordillo, Basilico, Moracchioli e Flores. All.: Mas. Sala.

Desenzano: Malaguti; Alborghetti, A. Esposito, De Palma; Fenotti (40’ s.t. Bassini), Pinardi, Mandelli, Franzoni; Cattaneo (17’ s.t. Campagna), Bardelloni (42’ s.t. R. Esposito), Bithiene (31’ s.t. Maroli). All.: Tacchinardi.

Arbitro: Selvatici di Rovigo.

Note: ammoniti Panatti (S) e Magli (S) per gioco falloso, Henin (S) e Franzoni (D) per proteste; espulso A. Esposito (D) al 13’ p.t. per fallo di mano da ultimo uomo. Calci d’angolo: 6-3 per il Seregno. Recuperi: 2’ p.t., 4’ s.t.