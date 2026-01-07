È finita senza reti la prima uscita del 2026 per la capolista della Serie D Folgore Caratese: a Venegono Superiore è stata bloccata dalla Varesina che nel primo tempo ha sbagliato un rigore con Sassi. È accaduto al 14’ a seguito di un intervento falloso di Aprile su Guri l’arbitro ha concesso la massima punizione alla squadra locale. Sul dischetto si è presentato Sassi il cui sinistro è stato respinto in corner dal portiere Salvalaggio. Scampato il pericolo la Folgore Caratese ha controllato il gioco concedendo pochi spazi agli avversari.

Calcio, Serie D: il secondo tempo più vivace

Decisamente più vivace il secondo tempo nel quale entrambe le squadre hanno cercato di sbloccare il risultato. La ripresa infatti si è aperta con una super occasione per la Varesina con Costantino che però ha calciato alto sopra la traversa. La Folgore ha risposto con Lops tra, i migliori in campo, con una conclusione velenosa controllata in tuffo da Lorenzi. Al 21’ ancora Lorenzi all’opera ma soprattutto attento a respingere in tuffo il tiro di Castellano. Alla mezz’ora altra grandissima occasione per la Varesina. Ripartenza a sinistra di Vaz il suo cross deviato da Samotti spiazza totalmente Salvalaggio. Sul secondo palo Baud deve solo spingerla in porta, è miracoloso il recupero difensivo di Biondini. Al 95’ la Folgore ha sfiorarato il colpaccio ma la punizione dal limite di Samotti è stata contenuta da Lorenzi.

Calcio, Serie D: il tabellino di Varesina-Folgore Caratese

Varesina (4-2-3-1): Lorenzi; Vaz, Rosa (81’ Pirola), Andreoli, Costantino, Guri (23’ Franzoni), Sassi (71’ Larhrib), Alari, Caverzasi, Grieco, Baud Banaga. A disposizione: Maddalon, Miconi, Chiesa, Grassi, Valisena, Testa. Allenatore: Spilli

Folgore Caratese (4-3-1-2): Salvalaggio; Bellia, Samotti, Aprile, Biondini; Lops, Castellano, Piantoni (54’ Gambino); Tremolada (86’ Campani), Gjonaj (77’ Forchigone), Binous (61’ Pino). A disposizione: Spada, Scrivanti, Caldirola, Mauri, Masi, Tessitori. Allenatore: Belmonte

Arbitro: Andrea Kilian Pina (Como); assistenti: Fabio Cappellaro (Verona) e Francesco Colucci (Padova)

Note. Ammoniti: Aprile, Caverzasi, Lops. Spettatori 450 circa Angoli 6-8. Recupero 2 + 5 minuti.