Calcio, Serie D e Eccellenza: i risultati delle brianzole

Giornata positiva per le due squadre brianzole che militano in serie D. Sia Seregno che Folgore Caratese hanno chiuso la quarta giornata di ritorno con una vittoria.

Calcio, Serie D: Folgore Caratese ferma lo Sporting Franciacorta

I lambraioli hanno imposto l’alt allo Sporting Franciacorta con classico risultati. Un 2-0 maturato nel corso del primo tempo con le reti di Valsecchi 11’ e Hyka, su rigore, al 37’. Il gol di Valsecchi è stato propiziato da Hyka che dopo aver recuperato un pallone a centrocampo si portava sul fondo e scodellava un traversone verso il secondo palo della porta difesa da Rovelli, irrompeva Valsecchi che scuoteva il sacco. Il raddoppio nasceva da una palla inattiva che perveniva sui piedi di Ambrosini il quale entrava in area e veniva atterrato dal portiere bresciano. Dal dischetto Hyka trasformava il penalty.

“È stata una partita un poco difficile e complicata – ha detto il ds Mauro Borghetti – dopo aver disputato un ottimo primo tempo, nella ripresa abbiamo sofferto un po’ di più per la reazione degli avversari. Nonostante ciò la squadra è riuscita a costruire parecchie azioni offensive che dovevano andare ad irrobustire il punteggio. Ma è una vittoria importante che ci aiuta a risalire la classifica”.

L’allenatore Giuliano Melosi ha aggiunto: “Contro un avversario forte siamo riuscito a disputare un ottimo primo tempo, mentre ripresa abbiamo controllato e impostato il gioco su ripartenze e potevamo chiudere il match senza patemi, il loro portiere è stato bravo a sventare tante conclusioni. Anche i bresciani hanno avuto sui piedi qualche ottima occasione che hanno fallito in maniera incredibile”.

Calcio, Eccellenza: un minuto di raccoglimento per Carlo Tavecchio

Nel campionato di Eccellenza, invece, le compagini brianzole hanno fatto segnare risultati contrapposti, con una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte. Su tutti i campi è stato osservato un minuto di raccoglimento a seguito della scomparsa del comasco presidente Carlo Tavecchio, già presidente della Figc.

Calcio, Eccellenza: Ac Leon

L’Ac Leon continua spedito la sua marcia di avvicinamento ai primi due posti della classifica, nel girone B, anche se la capolista Tritium sembra imprendibile dall’alto dei suoi 51 punti. Gli arancioneri si sono imposti 1-2 (reti di Bonseri e Lapadula) sul difficile rettangolo delle Vertovese. “È stata una partita molto aperta sino alla fine – ha commentato mister Paolo Quartuccio – siamo riusciti ad andare in goal con due colpi di testa. I bergamaschi nonostante siano in zona play out ci hanno dato del filo da torcere. Una partita giocata a scacchi ed entrambe siamo rimasti molto contratti”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano

Nel girone A il Vis Nova Giussano ha colto un prezioso pareggio, acciuffato per i capelli, a Pero sul campo del Club Milano. Un 1-1 prezioso perché i verdenero dopo essere rimasto di dieci per l’espulsione al 25’ della ripresa di capitan Proserpio, sempre troppo nervoso in campo, e sotto di un gol sono riusciti a riequilibrare il risultato con Catta al 47’ della ripresa. Entrambi i gol hanno scosso la rete su due colpi di testa. I brianzoli hanno mostrato il meglio nel corso della prima frazione di gioco, ma hanno difettato in fase offensiva non riuscendo a concretizzare il volume di gioco espresso.

Nella ripresa i milanesi hanno cercato in tutti i modi di difendere il risultato, mentre il Vis Nova è stato meno incisivo del primo tempo fornendo una prestazione alterna.

“Un pari giusto per quello che si è visto sul rettangolo di gioco – ha detto l’allenatore Agostino Mastrolonardo – abbiamo disputato un ottimo primo tempo senza nulla raccogliere perché poco incisivi in fase offensiva. Nella ripresa prima del pareggio di Catta, Mancosu aveva colpito un palo. Per noi un punto importante”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il ds Marino Fumagalli: “Nella valutazione globale il pareggio è stato il risultato più giusto, anche se lo abbiamo dovuto rincorrere sino ai minuti finali”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò

Seconda sconfitta consecutiva del Muggiò, stavolta nella trasferta di Sesto Calende. Il tecnico giallo, Francesco Natobuono, non ha accampato scuse: “La mia squadra ha disputato la peggior partita dall’inizio del campionato, praticamente non siamo mai scesi in campo. Gli avversari hanno meritato i tre punti”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate

Anche l’Ardor Lazzate ha dovuto arrendersi nella trasferta di Broni contro l’Oltrepo’ per 2-0. “È stata una gara decisa da episodi – ha fatto osservare mister Ivan Stincone – nel primo tempo non c’è stata alcuna occasione su entrambi i fronti. Tutto è stato deciso nella ripresa. Dopo aver incassato il primo goal i miei giocatori si sono afflosciati, siamo mancati nel carattere e siamo stati incapaci di reagire. È stato un 2-0 ma poteva essere una sconfitta più severa perché i pavesi hanno fallito un rigore con Pedrabissi che calciava sulla traversa, assegnato a seguito di un fallo in area M’Zoughi su Berberi. L’Oltrepò ha dimostrato di essere una squadra molto forte”. Il ds Sergio Sala: “Una brutta sconfitta che speriamo non pesi sul morale, dopo un buon primo tempo siamo calati nella ripresa spiando la strada ai biancorossi”.