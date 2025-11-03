Pareggio a rete inviolate tra Lumezzane e Renate al termine di una partita gradevole nella quale entrambe le squadre si sono impegnate per conquistare l’intero bottino.

Calcio, Serie C: Lumezzane e Renate si spartiscono la posta, portieri decisivi

Il Renate in particolare nel primo tempo ha costruito diverse opportunità con Karlsson e Mastromonaco ma la difesa dei bresciani ha retto l’urto. Alla mezz’ora da segnalare la grande occasione per i nerazzurri: Kolaj ha calciato di destro e Drago ha risposto con una parata spettacolare, deviando con la mano di richiamo quindi sulla ribattuta ci provato Bonetti con una coordinazione perfetta al volo, ma Gallea si è opposto salvando il risultato. Al 39’ invece brivido nell’area del Renate: Caccavo, ben servito da Rocca, non è riuscito a spingere in rete da pochi passi con il portiere Nobile sempre reattivo. Anche nella ripresa entrambe le squadre hanno cercato con determinazione di sbloccare il punteggio: gli ultimi brividi al 91’ con l’ex Malotti che ha mancato di pochissimo il bersaglio mentre al 95’ il portiere Drago ha salvato il risultato con una parata provvidenziale su Spedalieri.

Calcio, Serie C: sabato 8 novembre a Meda c’è Renate-Virtus Verona

Prossima partita, sabato 8 novembre: alle 14.30 allo stadio Favini di Meda c’è Renate – Virtus Verona.

Calcio, Serie C: il tabellino di Lumezzane-Renate 0-0

Lumezzane – Renate 0 – 0

LUMEZZANE: Drago G., Diodato S. (dal 23′ st Motta M.), Gallea F., Ndiaye M., Moscati M., Malotti M., Paghera F., Rocca M., Ghillani A., Rolando M. (dal 22′ st Ferro M.), Caccavo L. (dal 23′ st Iori M.). A disposizione: Belvedere F., Ferretti E., Filigheddu S., Scanzi M., Serpa A., Simoncelli F. Allenatore Emanuele Troise

RENATE: Nobile T., Spedalieri J., Auriletto S., Riviera C., Mastromonaco G. (dal 25′ st Ghezzi A.), Delcarro A., Esposito G. (dal 25′ st Rossi G.), Bonetti A. (dal 12′ st Calì M.), Ruiz Giraldo P., Kolaj A. (dal 1′ st Anelli N.), Karlsson O. (dal 35′ st De Leo L.). A disposizione: Bartoccioni A., Meloni M., Nene S., Ori R., Spalluto S., Vassallo F., Ziu D. Allenatore Luciano Foschi

ARBITRO Maria Marotta di Sapri

Ammonizioni: al 32′ pt Diodato S. (L), al 10′ st Rolando M. (L) al 33′ pt Kolaj A. (R), al 13′ st Anelli N. (R).