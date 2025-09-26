Calcio, Serie C: il Renate cade in casa e perde Karlsson per infortunio muscolare

Nell’infrasettimanale di Serie C, il Renate dopo il pareggio esterno contro l’Alcione paga con una pesante sconfitta una prestazione incolore e per ampi tratti della partita priva di idee, mentre l’Ospitaletto grazie ad una volèe di Gualandris su calcio d’angolo di Panatti, conquista la sua prima vittoria in campionato. Al momento della prodezza di Gualandris il risultato era fermo sul pareggio (1-1) con le reti di Bertoli e di Spalluto su calcio di rigore concesso a seguito di un fallo di Gaurneri e che l’arbitro ha concesso al Renate dopo una rivisitazione delle immagini durata ben tre minuti.

Calcio, Serie C: il Renate cade in casa, le assenze

Sul risultato finale del match hanno inciso anche le assenze nelle fila della squadra di mister Foschi di Auriletto e di alcuni attaccanti. Infatti ai lungodegenti Di Nolfo e De Leo si è aggiunto il centravanti islandese Ottar Karlsson che contro l’Alcione ha riportato una lesione di secondo grado al muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Assenze che i sostituti hanno fatto ulteriormente rimpiangere.

IlCalcio, Serie C: il tabellino di Renate-Ospitaletto

RENATE – OSPITALETTO 1-2

MARCATORI Bertoli (O) al 26’, Spalluto (R) su rigore al 45’ p.t.; Gualandris (O) al 41’ s.t.

RENATE (3-5-2) Nobile 6; Spedalieri 6, Ori 6, Riviera 5,5; Ghezzi 6 (dal 39’ s.t. Mastromonaco s.v.), Delcarro 5,5, Esposito 5,5 (dal 32’ s.t. Vassallo s.v.), Calì 6 (dal 31’ s.t. Bonetti s.v.), Ruiz Giraldo 5,5 (dal 36’ s.t. Nene s.v.); Anelli 5,5 (dal 39’ s.t. Mazzaroppi s.v.), Spalluto 7. (Bartoccioni, Rossi, Ovalle Santos, Ziu, Meloni, Stagi, Pietropoli). All. Foschi 5,5

OSPITALETTO (4-4-2) Raffaelli 6,5; Gualandris 7, Nessi 6, Possenti 6, Sinn 6; Messaggi 5,5, Mondini 6, Panatti 6,5, Guarnieri 5,5 (dal 28’ s.t. Regazzetti 6); Bertoli 7 (dal 44’ s.t. Diop s.v.), Gobbi 6,5 (dal 34’ s.t. Pavanello s.v.). (Sonzogni, Bevilacqua, Ievoli, Contessi, Torri, Mazza, Orlandi, Pollio, Casali, Nahrudnyy). All. Quaresmini 6,5

ARBITRO Teghille di Collegno 5,5

NOTE spettatori 300 circa, paganti e incasso non comunicati. Ammoniti Spedalieri, Guarnieri, Panatti, Delcarro, Gobbi, Riviera. Angoli 6-3