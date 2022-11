Calcio serie C: al Renate basta una rete di Baldassin per espugnare Padova

Con una rete di Baldassin il Renate espugna l’Euganeo di Padova e cancella in un sol colpo la clamorosa sconfitta subita al “Città di Meda” la scorsa settimana con la Pro Sesto. Il Padova inizia benissimo, creando il primo pericolo al quinto minuto con Dezi, che si vede negare la gioia del gol da Drago, che vola all’incrocio per smanacciare in angolo il destro del centrocampista. Il Renate reagisce prontamente e segnano al quarto d’ora con l’ex di turno Baldassin, ma l’arbitro annulla la rete per fallo di mano. Cinque minuti più tardi è Ceravolo a scaldare nuovamente le mani a Drago, e il gioco scorre poi liscio fino al finale di frazione, quando il direttore di gara espelle Dezi per doppia ammonizione.

Calcio serie C: palo dei padroni di casa in inferiorità numerica

Nonostante l’inferiorità numerica è il Padova a partire meglio nella ripresa, al punto da centrare il palo con Germano dopo sette minuti. A metà ripresa: Valentini stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma la palla termina sulla traversa. A rendersi poi pericoloso è il Renate con Baldassin, il cui colpo di testa viene respinto da Donnarumma con una super-parata. Tra il 77esimo e il 78esimo succede di tutto: prima Piovanello regala l’illusione del gol ai 3mila dell’Euganeo con un sinistro a giro che si perde sul fondo, ma il Renate non si scompone e con la consueta caparbietà si porta in vantaggio con l’ex Baldassin, che da due passi insacca sfruttando il liscio di Valentini su cross di Ermacora. Da quel momento il Padova non riesce più a reagire, e arriva l’ennesimo passo falso. Il Renate rimane nella scia della capolista Pordenone e si attesta al secondo posto con Lecco e Feralpi Salò.

PADOVA – RENATE O 1

Marcatore Baldassina al 33’ s.t.

PADOVA (3-5-2) Donnarumma; Belli, Valentini, Gasbarro (84′ Radrezza); Germano (71′ Ilie), Cretella, Dezi, Franchini, Jelenic (84′ Gagliano); Liguori (71′ Piovanello), Ceravolo (58′ De Marchi). A disposizione: Zanellati, Fortin, Vasic, Calabrese, Curcio, Zanchi, Ghirardello. All. Caneo

RENATE (4-3-3) Drago; Ermarcora, Menna, Possenti, Sgarbi (63′ Anghileri); Baldassin, Esposito, Malotti (85′ Ghezzi); Morachioli, Maistrello, Sorrentino (63′ Marano). A disposizione: Furlanetto, Zalli, Squizzato, Larotonda, Rossetti, Simonetti. All. Dossena.