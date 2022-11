Calcio, Seregno in crisi: dopo l’Alcione Milano, anche la Varesina corsara al Ferruccio

L’anno orribile del Seregno non conosce fine. Al Ferruccio, gli azzurri sono stati sconfitti 3-1 dalla Varesina, inanellando così la seconda battuta d’arresto consecutiva interna, che li ha relegati in dodicesima posizione, con sedici punti, esattamente la metà della capolista Lumezzane, con ormai sole cinque lunghezze di margine sulla zona playout, che sta diventando sempre più uno spauracchio, considerato il trend della stagione. La gara è stata vivace nella prima frazione, in cui gli ospiti hanno rotto il ghiaccio al 23’ con l’ex Marco Gasparri, che ha realizzato con un tiro a giro dalla distanza proprio del suo repertorio. Appena 5’ più tardi, i brianzoli hanno impattato con Gabriel Henin, che ha insaccato raccogliendo una corta respinta di Vito Spadavecchia, dopo un tentativo di Matteo Iurato.

Seregno-Varesina: decisivo il secondo tempo

Un tentativo di costruzione del Seregno

La svolta è maturata ad inizio ripresa. Al 4’, dopo un rimpallo, Kristiyan Trenchev ha fulminato da un passo Emanuele De Bono, riportando avanti i suoi. Tempo 2’ e Modou Diop, da ottima posizione, ha graziato Spadavecchia, sparacchiando a lato. Dopo una traversa scheggiata da Luca Malvestio al 14’, tra il 23’ ed il 25’ la scena se l’è presa Francesco Felleca, che prima ha costretto Spadavecchia ad un doppio salvataggio provvidenziale e poi ha centrato la traversa. Scampati i pericoli, gli ospiti hanno chiuso i conti al 28’ con il capitano Claudio Poesio, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha trovato la deviazione aerea vincente. Per il Seregno, si è trattato del quinto gol di testa incassato nelle ultime due uscite.

Seregno-Varesina: subito Massimo Sala, poi il mercato

La Varesina in possesso di palla con Luca Malvestio

Ora in settimana è atteso l’annuncio dell’ingaggio del nuovo tecnico Massimo Sala, che chiuderà il breve interregno di Diego Di Chiara, seguito all’addio di giovedì 24 novembre di Francesco Buglio. Certamente, l’ambiente avrebbe bisogno di un po’ di tranquillità, ma con la finestra invernale di mercato, che aprirà giovedì 1 dicembre, è invece probabile che la rosa possa essere rivista in maniera significativa, tra partenze ed arrivi. Molto dipenderà dalla volontà del patron Fabio Iurato, chiamato a riscattare il bilancio fin qui fallimentare della sua gestione, che ha assistito al match in tribuna, accanto ad Antonino Lugarà, l’imprenditore che ha consentito la scorsa settimana il pagamento di una parte degli stipendi arretrati, ed a Jacopo Colombo, ex direttore sportivo della Pro Sesto, che potrebbe riprendere dalla città dove risiede il percorso della sua annata, interrottosi dopo il rapido divorzio iniziale dal Sant’Angelo. Intanto, domenica 4 dicembre, alle 14.30, è prevista la trasferta a Sona.

Seregno-Varesina: il tabellino del match

Seregno-Varesina 1-3

Marcatori: 23’ p.t. Gasparri (V), 28’ Henin (S); 4’ s.t. Trenchev (V), 28’ Poesio (V).

Seregno: De Bono; Sordillo (26’ s.t. Zangrillo), Rusconi, Bigolin, Calabrò; Pignat (8’ s.t. Pozzoli), Iurato (19’ s.t. Santonocito); Bartolotta (14’ s.t. Silenzi), Felleca, Henin; Diop. A disp.: Sala, Staffa, Basilico, Lugnan e Catterina. All.: Di Chiara.

Varesina: Spadavecchia; Trenchev, Gregov, Zefi, Pozzi (36’ s.t. Schieppati); Malvestio, Marin, Poesio; Orellana (30’ s.t. Bernardi), Ekuban (22’ s.t. Pino), Gasparri. A disp.: Baglieri, Biaggi, Sberna, Lucentini, Kate e Clerici. All.: Spilli.

Arbitro: Di Renzo di Bolzano.

Note: ammoniti Sordillo (S), Iurato (S), Calabrò (S), Zangrillo (S) e Marin (V), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-3 per la Varesina. Recuperi.: 1’ p.t., 4’ s.t.