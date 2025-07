Calcio, la Vis Nova Giussano ritrova l’Eccellenza: ecco la linea verde ’25-’26

Un giorno denso di emozioni e di ricordi: al Centro sportivo Stefano Borgonovo di Giussano, martedì, si è aperto il sipario sulla stagione 2025-2026 del Campionato Eccellenza della Vis Nova. Presenti giocatori, staff tecnico ed i dirigenti della società. A certificare il ritorno al campionato superiore, dopo un anno nel campionato Promozione, ci ha pensato Marco Barollo, responsabile tecnico della società fondata nel lontano 1920.

Calcio Vis Nova Giussano dirigenza

Calcio, la Vis Nova Giussano ritrova l’Eccellenza: «Un solo motto ed è “lavorare seriamente”»

«Arriviamo da una stagione in cui sono stati concretizzati tutti i programmi e centrato obiettivi che avevamo individuato nell’archiviare una annata che potenzialmente poteva vanificare il lavoro svolto negli anni da persone sempre vicine alla Vis Nova – ha spiegato Barollo – La nuova stagione inizia senza individuare un particolare obiettivo come invece l’avevamo specificato la scorsa estate, ma ciò non deve destare apprensioni o creare stati ansiosi: il nostro motto è lavorare seriamente, crescere in tutti i settori e soprattutto aiutare i giovani a inserirsi in maniera corretta nelle competizioni calcistiche. Siamo storicamente una società che lavora per i giovani come lo attestano i primi posti nei rispettivi gironi dei Campionati Under 14, U15 anche regionale e U19 per cui anche quest’anno ci impegneremo con il supporto dello staff tecnico riconfermato per quanto fatto nella stagione 2024-2025».

Calcio Vis Nova Giussano allenatore e ds

Calcio, la Vis Nova Giussano ritrova l’Eccellenza: la linea verde e i giocatori del “900”

Ora per la nuova annata è iniziato il conto alla rovescia poiché, tra meno di un mese, riprendono gli allenamenti anche dei calciatori che affrontano l’Eccellenza.

«È un campionato che ben conosciamo per le sue difficoltà ma che non ci trova impreparati. Alla base del nostro impegno c’è la determinazione e la voglia di lottare utilizzando quelle prerogative già manifestate da parte dei giovani che abbiamo inserito nell’organico pronti a svolgere sino in fondo il loro compito. Siamo una squadra “linea verde” in quanto se analizziamo l’elenco con i calciatori che indosseranno la nostra maglia ne troviamo solo cinque nati nel “Novecento”. Sono il portiere Luca Brambilla classe 1993, i difensori Matteo Agosta (nato nel 1996) e Luca Rigoni (1997), il centrocampista Alessio Innocenti (1993), l’attaccante Riccardo Traversa (1999)».

Calcio, la Vis Nova Giussano ritrova l’Eccellenza: i 25 giovani pronti agli ordini di mister Raspelli

Il gruppo è completato da 25 giovani pronti a scatenarsi agli ordini di Gabriele Raspelli (classe 1982), allenatore confermato alla guida dell’Eccellenza ma anche educatore di calcio, esperto nella metodologia dell’allenamento dei giovanissimi che ha aggiunto: «Sono carico e motivato pronto a lavorare per far crescere i giovani ai quali chiedo di essere uniti e di impegnarsi tutti insieme per raggiungere un obiettivo di grande valenza».

Al suo fianco ci saranno il ds Giuseppe Zora, il vice allenatore Alessandro Russi, i collaboratori Sergio Maraia, Samuele Carletti e Alfredo Viscardi.