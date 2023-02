Calcio, la serata in Serie A dei bambini dell’All Soccer Brugherio

Partita speciale allo stadio Brianteo per alcuni giovani calciatori della All Soccer Brugherio. Il posticipo della ventunesima giornata del campionato di calcio di Serie A tra Monza e Sampdoria ha visto in campo anche le annate 2013 e 2014 per accompagnare per mano le squadre nel segno del Fair play.

Calcio, la serata in Serie A dell’All Soccer: è nell’orbita della scuola calcio del Monza

Questa occasione si è presentata nell’ambito di una più ampia collaborazione già in atto tra i biancorossi e la squadra brugherese, come spiega il direttore sportivo di All Soccer Stefano Testa: “All’interno della programmazione di scuola calcio Monza élite, di cui noi come All Soccer facciamo parte, abbiamo la possibilità periodicamente di portare allo stadio un po’ tutte le nostre annate. C’è una particolare sinergia, e non potrebbe essere altrimenti, riguardo alle squadre di cui fanno parte i bambini più piccoli. Infatti non solo i nostri allenatori hanno la possibilità di seguire le sessioni di allenamento dei tecnici del Monza, ma gli stessi tengono sedute di allenamento presso il nostro centro sportivo“.

Calcio, la serata in Serie A dei bambini dell’All Soccer: “È stata una esperienza bellissima”

E ancora: “Ma il tutto non si ferma all’aspetto più tecnico, c’è la possibilità di partecipare a eventi più di colore, come per esempio assistere alle partite in tribuna, oppure andare in campo con i nostri giovani giocatori, come è successo lunedì. Inutile dire che per i nostri ragazzi è stata una esperienza bellissima, i genitori si sono emozionati tantissimo e ci hanno riempito di complimenti. E questo riconoscimento da parte delle famiglie ci fa piacere, perché la parte organizzativa non è semplice: bisogna capire chi può venire e chi no, stilare una lista, mandarla al Monza, organizzare i trasporti. Non è facile come dirlo”.