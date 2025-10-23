Speranza Agrate ed Universal Solaro avanti, Casati Arcore e Base 96 Seveso eliminate. Sono questi i responsi dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione, disputati mercoledì 22 ottobre in gara secca.

Calcio: confermato il momento no della Casati Arcore

La Speranza Agrate, già capolista del girone D del campionato, ha eliminato la Casati Arcore, in un momento certamente non positivo, imponendosi 2-0 sul campo di casa. Le reti decisive sono state realizzate da Andrea Borghi ed Andrea Calzighetti. L’Universal Solaro ha invece piegato 2-1, a sua volta tra le mura amiche, i sevesini. Risolutiva è stata la doppietta di Davide Tartaglione, che ha vanificato l’acuto a tempo scaduto nella ripresa di Davide Marinoni.