Agrate Brianza Sport

Calcio, la Coppa Italia di Promozione lancia Speranza Agrate e Universal Solaro

I sedicesimi di finale della manifestazione hanno confermato il momento negativo della Casati Arcore, eliminata al pari della Base 96 Seveso
Speranza Agrate ed Universal Solaro avanti, Casati Arcore e Base 96 Seveso eliminate. Sono questi i responsi dei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione, disputati mercoledì 22 ottobre in gara secca. La Speranza Agrate, già capolista del girone D del campionato, ha eliminato la Casati Arcore, in un momento certamente non positivo, imponendosi 2-0 sul campo di casa. Le reti decisive sono state realizzate da Andrea Borghi ed Andrea Calzighetti. L’Universal Solaro ha invece piegato 2-1, a sua volta tra le mura amiche, i sevesini. Risolutiva è stata la doppietta di Davide Tartaglione, che ha vanificato l’acuto a tempo scaduto nella ripresa di Davide Marinoni.
Una formazione della Speranza Agrate (foto da Facebook)

Calcio: confermato il momento no della Casati Arcore

