Quarantuno punti nel girone di ritorno, dopo i trentatré in quello di andata, non sono stati sufficienti al Seregno Fbc per conquistare il primo posto nel raggruppamento B del campionato di Promozione. Nell’ultimo turno in programma, gli azzurri hanno espugnato il campo del già retrocesso Cavenago, imponendosi 5-1, ma la contemporanea vittoria casalinga della Vis Nova Giussano sull’Ac Lissone, maturata nei minuti di recupero, li ha inchiodati al secondo posto e li costringerà a disputare i playoff, per continuare ad inseguire il sogno del salto di categoria in Eccellenza. Una circostanza che, comunque, non inficia l’ottimo lavoro svolto dalla neonata società, al suo primo anno di attività, nonché dai giocatori e dallo staff tecnico, che hanno pagato dazio alle inevitabili difficoltà iniziali, quando è stato necessario ricostruire tutto da zero, dopo la stagione forzatamente sabbatica seguita all’uscita di scena del 1913 Seregno, e sono stati accumulati in due mesi undici lunghezze di ritardo dalla Vis Nova Giussano, un fardello rivelatosi determinante.

Calcio: gli azzurri chiudono la pratica nel primo tempo

L’esultanza ospite, dopo il gol iniziale di Stefano Baldan

Al via, senza gli squalificati Davide Lozza e Simone Giambrone, il tecnico Gabriele Avella ha schierato Jacopo Triveri al centro della difesa, con Antonio Buccini e Stefano Papapicco rilanciati in mezzo, al fianco di Stefano Baldan. Proprio il regista ex Saronno ha rotto il ghiaccio dopo 6’, insaccando di sinistro un corner rasoterra, calciato da Pietro Valtorta. La reazione dei locali ha prodotto all’8’ un tentativo di testa di Claudio Spadoni, che è svettato su una punizione di Davide Castagnozzi, ma non ha inquadrato la porta. Al quarto d’ora, dopo una mischia, gli ospiti sono andati di nuovo a bersaglio con Fabio Lucente, ma l’arbitro Gabriele Nicosia di Cinisello Balsamo ha annullato la marcatura, per un precedente tocco con la mano dell’attaccante seregnese. Il raddoppio è stato tuttavia rimandato di un sospiro. Al 19’, Simone Pontiggia ha innescato Antonio Buccini, che ha fatto da sponda proprio per Fabio Lucente, il cui diagonale non ha lasciato scampo a Lorenzo Matera. Il tris lo ha servito al 33’ Simone Pontiggia, che ha ricevuto da Matteo Ferrari e da un passo non ha sbagliato. I locali hanno avuto un sussulto nel finale di frazione. Al 42’ Antonio Sclapari, partito in probabile fuorigioco, ha disegnato un destro piazzato a rientrare sul palo lungo, che ha freddato Mirko Bizzi ed accorciato le distanze. Al 44’, il portiere si è fatto trovare pronto su una botta dal limite di Valerio Ferrigno, bloccando la sfera a terra.

Calcio: la lunga attesa nella ripresa termina con una delusione

Una fase di gioco nella ripresa

La ripresa è scaduta a mera appendice, con la tifoseria azzurra che ha riservato la sua attenzione più alle notizie in arrivo da Giussano che a quel che stava accadendo sul terreno di gioco. Al 1’, Stefano Baldan ha sfondato sulla destra e concluso di prepotenza, centrando la traversa. Al 16’ Matteo Ferrari ha messo in movimento Fabio Lucente, contenuto all’ultimo da una spaccata di Emanuele Saronni. L’arbitro Gabriele Nicosia ha quindi ravvisato un fallo dello stesso Fabio Lucente su Lorenzo Matera in uscita, nel tentativo di recuperare la sfera. Al 17’ Matteo Ferrari ha liberato sulla destra Simone Pontiggia, che ha crossato teso: la traiettoria non ha però consentito a Fabio Lucente la deviazione e Mattia Pirovano ha vanificato la minaccia. Tempo 1’, però, e sempre Mattia Pirovano ha atterrato nella sua area Simone Pontiggia: il numero undici si è presentato sul dischetto ed ha trasformato il rigore, spiazzando Lorenzo Matera. I conti li ha chiusi al 26’ Pietro Valtorta, che ha riconquistato palla sulla destra, se ne è andato in progressione ed ha infilato di rabbia il cuoio alle spalle di Lorenzo Matera. Da lì in avanti la scena l’ha occupata l’attesa del fischio finale, preceduta dalla comunicazione del gol di Alberto Redaelli a Giussano, che ha spento i sogni di promozione diretta dalla società presieduta da Alfredo Varini, quando ormai l’avvio della festa appariva imminente.

Calcio: ora il programma prevede la disputa dei playoff

I giocatori dell’Fbc festeggiano dopo il gol di Pietro Valtorta

Terminata la regular season, ora la programmazione prevede la disputa dei playoff. Complice l’ampio margine di vantaggio sul Lesmo, il Seregno Fbc non disputerà la semifinale del primo turno ed attenderà in finale la vincente della semifinale superstite tra Speranza Agrate ed Ac Lissone. Il match è fissato allo stadio Ferruccio sabato 17 maggio (orario da definire). Chi avrà la meglio, accederà al secondo turno, con le qualificate del girone A e del girone F, per lo sprint decisivo in chiave promozione.

Calcio: prima squadra ed Under 17 applaudite in serata a Santa Valeria

L’Under 17, neo campione provinciale, sul palco a Santa Valeria

Qualche ora dopo la trasferta a Cavenago, prima squadra ed Under 17 del Seregno Fbc hanno presenziato alla festa patronale di Santa Valeria. L’occasione ha consentito di celebrare la conquista del titolo provinciale da parte dell’Under 17, che nella prossima annata accederà così al livello regionale, e di applaudire i protagonisti della lunga rincorsa alla Vis Nova Giussano, interrottasi a pochi secondi dal traguardo. «Un anno fa -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi-, questa società ancora non c’era. Oggi ha sfiorato la vittoria in campionato, mantenendo viva fino all’ultimo l’attenzione dei tifosi, sugli spalti o a casa. Non era scontato, visto che un mese fa si viaggiava con un distacco di dodici punti e si lottava tra la seconda, la terza e la quarta posizione. È un segno del bel lavoro che è stato fatto». I giocatori hanno quindi concluso il momento intonando la canzone che li ha accompagnati in questi mesi, con cui simpaticamente chiedono scusa alle loro compagne di vita, per l’amore più forte che nutrono per la maglia azzurra.

Calcio: il tabellino del match di Cavenago

Il mesto saluto conclusivo della squadra al pubblico

Cavenago-Seregno Fbc 1-5

Marcatori: 6’ p.t. Baldan (S), 19’ Lucente (S), 33’ Pontiggia (S), 42’ Sclapari (C); 18’ s.t. Pontiggia (S) su rigore, 26’ Valtorta (S).

Cavenago: Matera; Pirovano, Spadoni, Segato (1’ s.t. Vergani), Saronni (27’ s.t. D’Agostino); Vismara (1’ s.t. Scalzo), Federico, Castagnozzi, Ferrigno; Bonissi (19’ s.t. Nicoletti), Sclapari (23’ s.t. Pirola). A disp.: Vono, Accascio, Gjergji e Coppola. All.: Brambilla.

Seregno Fbc: Bizzi (27’ s.t. Guida); Cofrancesco, Triveri, Bianchi, Valtorta; Buccini (23’ s.t. Morello), Baldan (35’ s.t. Citterio), Papapicco; Ferrari (27’ s.t. Gentile); Lucente (33’ s.t. Dell’Occa), Pontiggia. A disp.: Ferracane, Fumagalli e Curatolo. All.: Avella.

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo.

Note: ammoniti Baldan (S) e Buccini (S) per gioco falloso; espulso Scalzo (C) al 39’ s.t. per somma di ammonizioni (entrambe per gioco falloso). Calci d’angolo: 8-1 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t., 0’ s.t.