Calcio, il Seregno Fbc passa a Valgreghentino, ma la Vis Nova Giussano resiste

Il Seregno Fbc non molla la presa. Nel terz’ultimo turno del girone B del campionato di Promozione, gli azzurri hanno conquistato la loro ottava vittoria consecutiva, la decima nelle ultime undici giornate, rimanendo così in scia alla capolista Vis Nova Giussano, che li precede con un punto di vantaggio. A farne le spese è stata la GrentArcadia, sconfitta 3-1 sul suo campo di Valgreghentino dagli uomini allenati da Gabriele Avella, capaci di andare oltre le difficoltà del momento, con assenze in serie che rischiavano di compromettere le chance di proseguire la lunga striscia positiva.

Calcio: un rigore contestato di Matteo Ferrari sblocca la situazione nel primo tempo

Una fase di gioco nel primo tempo

Al via, con Simone Bianchi out per squalifica e Stefano Papapicco ed Antonio Gentile in panchina per onor di firma, ma non impiegabili a causa di infortuni di diversa natura, Gabriele Avella ha dovuto inserire nell’elenco delle riserve anche Fabio Lucente, reduce da un’influenza, ed Antonio Buccini, alle prese con un problema alla schiena. In difesa, pertanto, per fare coppia in mezzo con Davide Lozza è stato scelto Jacopo Triveri, mentre a completare il centrocampo, accanto a Stefano Baldan, hanno provveduto Jacopo Morello e Simone Giambrone, con Mattia Citterio ad agire in avanti insieme a Simone Pontiggia, con il supporto di Matteo Ferrari. La prima opportunità è stata dei locali, con Marco Castelnovo che al 1’ ha calciato al volo dal limite dell’area, spedendo la palla fuori di poco. Al 3’ Davide Lozza ha imbucato per Mattia Citterio, che si è liberato bene, ma ha poi strozzato la conclusione, permettendo a Davide Milani di bloccare a terra. Al 9’ Stefano Baldan ha innescato Simone Giambrone, che è entrato in area da sinistra ed ha provato in diagonale: Davide Milani è stato ancora vigile ed ha deviato sul fondo. Al 16’ Stefano Baldan si è messo in proprio e, con il mancino, dai venti metri ha obbligato Davide Milani ad alzare sopra la traversa. La prima svolta è maturata al 25’, quando Matteo Ferrari ha subito un fallo nell’area lecchese da parte di Simone Maggi. L’arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso ha indicato il dischetto del rigore, tra le proteste dei padroni di casa, figlie del fatto che, al momento dell’impatto, Matteo Ferrari avesse già indirizzato verso la porta difesa da Davide Milani la sfera, poi terminata alta. Il direttore di gara non ha però mutato la sua decisione e dagli undici metri lo stesso numero dieci ha trasformato. La reazione locale è arrivata al 36’, quando una punizione da sinistra di Mirko Colombo ha provocato una mischia, che Andrea Finiguerra ha provato a risolvere da sottomisura, con Mirko Bizzi che ha rimediato rifugiandosi in corner. Sul ribaltamento di fronte, Pietro Valtorta dal fondo ha trovato Matteo Ferrari, il cui piazzato è stato respinto da Davide Milani. Sul pallone si è avventato Simone Pontiggia, che da ottima posizione ha alzato troppo la mira, spedendo alle stelle.

Calcio: ripresa emozionante, con Lucente e Buccini decisivi nel finale

L’esultanza azzurra, dopo il secondo gol di Fabio Lucente

Nella seconda frazione, il primo squillo al 10’ è stato di Stefano Baldan: la sua botta dal limite non ha tuttavia inquadrato lo specchio della porta. All’11’ Jacopo Morello ha appoggiato per Matteo Ferrari, che si è girato ed ha calciato di destro, con la sfera che ha sorvolato la traversa. Al 13’, a sorpresa, i padroni di casa hanno impattato con Simone Maggi, che su una lunghissima rimessa laterale di Mirko Colombo ha colto impreparata la difesa ospite, battendo Mirko Bizzi con un tocco ravvicinato. Punti nel vivo, i seregnesi hanno subito ripreso in mano le redini del match. Al 16’ Simone Giambrone ha suonato la carica, ma il suo tentativo dalla distanza è risultato alto. Al 22’ Matteo Ferrari ha scelto la strada del piazzato, con Davide Milani che ha smanacciato sul fondo. Sul conseguente tiro dalla bandierina di Simone Pontiggia, Stefano Baldan ha spedito verso la porta un diagonale teso, ribattuto lontano da Simone Maggi, appostato sul limite dell’area piccola. Al 31’ Simone Pontiggia si è incaricato dell’esecuzione di una punizione dal limite, ma il suo destro è stato impreciso. Tempo 1’, però, e gli azzurri sono ripassati in vantaggio. Stefano Baldan da destra ha disegnato un traversone per Simone Pontiggia, che di testa ha fatto da sponda per Matteo Ferrari. La retroguardia lecchese ha chiuso sull’ex Ac Lissone, ma il cuoio è arrivato a Fabio Lucente, entrato da pochissimo, che con un tapin ha insaccato. Il successivo forcing della GrentArcadia è stato improduttivo e, quindi, in pieno recupero, sempre Fabio Lucente ha offerto un cioccolatino in contropiede all’altro neo subentrato Antonio Buccini, che con un rasoterra ha fatto scendere il sipario.

Calcio: nel prossimo turno, l’Olimpic Trezzanese attesa al Ferruccio

Un tentativo offensivo dei padroni di casa nel primo tempo

Nel prossimo turno, il Seregno Fbc sarà impegnato domenica 13 aprile, alle 15.30, allo stadio Ferruccio, contro l’Olimpic Trezzanese.

Calcio: il tabellino del match

Antonio Buccini esulta con i compagni, dopo il gol del 3-1

GrentArcadia-Seregno Fbc 1-3

Marcatori: 26’ p.t. Ferrari (S) su rigore; 13’ s.t. Maggi (G), 32’ Lucente (S), 50’ Buccini (S).

GrentArcadia: Milani; Pennati, Maggi, Esposito, Perego (35’ s.t. Tentori); Visconti (43’ s.t. Redaelli), Manara, Colombo, Castelnovo (35’ s.t. Sala); Lanzo (20’ s.t. Ciappesoni), Finiguerra. A disp.: Bosisio, Coluccia, Ghezzi, Incognito e Viganò. All.: Ronchi.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Triveri, Lozza, Valtorta; Morello (26’ s.t. Lucente), Baldan, Giambrone; Ferrari (36’ s.t. Buccini); Citterio (45’ s.t. Fumagalli), Pontiggia. A disp.: Guida, Ferracane, Papapicco, Curatolo, Dell’Occa e Gentile. All.: Avella.

Arbitro: Compagni di Abbiategrasso.

Note: ammoniti Ronchi (all. G) per proteste, Manara (G), Tentori (G) e Morello (S) per gioco falloso, Lucente (S) per comportamento non regolamentare, Finiguerra (G) e Citterio (S) per reciproche scorrettezze; espulso Maggi (G) al 51’ s.t. per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 13-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 6’ s.t.