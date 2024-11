Calcio, il Seregno Fbc non si ferma: vince a Concorezzo ed ora attende la capolista Vis Nova

Quarto successo consecutivo a Concorezzo per il Seregno Fbc, che è così salito a quota ventidue punti in classifica, sei in meno della capolista Vis Nova, fermata sul pareggio a Giussano dal Lesmo ed attesa nel prossimo turno allo stadio Ferruccio, per quello che si preannuncia come il big match del girone B del campionato di Promozione. L’exploit contro un’ottima Concorezzese ha consentito agli azzurri di staccare in classifica l’Ac Lissone, bloccata sul 2-2 interno della ColicoDerviese, e di conquistare così il secondo posto in solitaria.

Calcio: nel primo tempo, Gentile va subito a segno su punizione

L’abbraccio della squadra dopo il primo gol a Mirko Bizzi, in campo nonostante un grave lutto familiare

Senza Stefano Papapicco e Simone Bianchi, alle prese con problemi muscolari da valutare e portati per questo in panchina, il tecnico ospite Gabriele Avella in avvio ha affidato le chiavi del centrocampo a Jacopo Morello e rilanciato nell’undici titolare William Meroni, ricevendo da entrambi buone risposte. La partenza seregnese è stata fulminea. All’11’, il capitano di giornata Antonio Gentile ha trasformato un calcio di punizione dal limite, superando Christian Galimberti con un gran destro nel sette. La squadra ha poi dedicato il gol, con un abbraccio collettivo, al portiere Mirko Bizzi, sceso in campo nonostante il grave lutto che l’aveva colpito in settimana, con la scomparsa del nonno. Tempo 2’ e Fabio Lucente si è presentato solo davanti al portiere, dopo una bella combinazione con Matteo Ferrari, ma ha alzato troppo la mira e l’opportunità è sfumata. Al 23’, direttamente da corner, Matteo Ferrari ha disegnato una traiettoria arcuata, che ha chiamato Christian Galimberti ad una risposta non semplice. I locali si sono fatti vivi solo al 38’ con un destro da fuori di Davide Mantegazza, che non ha inquadrato la porta.

Calcio: dopo il pareggio di Lo Re, decide il match una punizione di Ferrari

Una fase di gioco della ripresa

Nella ripresa, al 2’ Fabio Lucente ha ricevuto da Matteo Ferrari ed ha calciato in corsa, facendo sibilare la sfera di poco a lato. All’8’, praticamente al primo vero tentativo nello specchio della porta, i padroni di casa hanno impattato con Pierluigi Lo Re, che ha colto impreparata la difesa avversaria, infilando di testa da centro area. La reazione seregnese è stata immediata. Al 10’ Antonio Gentile si è avventato su una palla vagante ed ha concluso in girata, trovando l’opposizione di Christian Galimberti. Al 14’ gli azzurri sono tornati in vantaggio grazie a Matteo Ferrari, che ha visto una sua punizione dalla destra sfilare in area ed insaccarsi, senza che nessuno arrivasse sulla sfera. Qui i concorezzesi hanno protestato a lungo, chiedendo un fallo in mischia su Christian Galimberti in uscita, che l’arbitro Ben Amara Seifeddine di Bergamo non ha ravvisato. Al 20’, dopo un dai e vai con Simone Giambrone, Matteo Ferrari ha provato di sinistro, ma il cuoio è terminato alto. Gli uomini allenati da Marco Bertoni a questo punto sono andati in forcing, nella speranza di riagguantare la parità, ma soltanto nel finale sono riusciti a rendersi pericolosi con Pierluigi Lo Re e Stefano Papa, che con due inzuccate hanno consentito a Mirko Bizzi di esaltarsi e di coronare il suo pomeriggio da protagonista nel migliore dei modi.

Calcio: nel prossimo turno, big match al Ferruccio con la Vis Nova Giussano

Jacopo Morello imposta il gioco nel primo tempo

Come detto, domenica 17 novembre, alle 14.30, allo stadio Ferruccio sarà di scena la Vis Nova Giussano.

Calcio: il tabellino del match

Nonostante la sconfitta, la Concorezzese ha ben figurato

Concorezzese-Seregno Fbc 1-2

Marcatori: 11’ p.t. Gentile (S); 8’ s.t. Lo Re (C), 14’ Ferrari (S).

Concorezzese: Galimberti; Parma (33’ p.t. Merlini), Sosio, Papa, Veneruso (30’ s.t. L. Bianchi); De Ponti; Farina (30’ s.t. Guaitani), Mantegazza, Missaglia, Di Noi; Lo Re. A disp.: Carella, Dossena, Mascioni, Messina e Galati. All.: Bertoni.

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco, Triveri, Meroni, Fumagalli (1’ s.t. Valtorta); Buccini, Morello, Giambrone; Ferrari (32’ s.t. Citterio); Lucente (40’ s.t. Spinelli), Gentile. A disp.: Guida, Papapicco, S. Bianchi, Cappellini e Curatolo. All.: Avella.

Arbitro: Seifeddine di Bergamo.

Note: ammoniti Bertoni (all. C) ed Avella (all. S) per proteste, De Ponti (C), Buccini (S) e Triveri (S) per gioco falloso. Calci d’angolo: 6-2 per la Concorezzese. Recuperi: 2’ p.t., 5’ s.t.