Calcio, il Seregno Fbc è al lavoro per completare l’organico per il campionato di Promozione

Il Seregno Fbc si ritroverà venerdì 16 agosto al centro sportivo Seregnello di via Platone, per cominciare la preparazione in vista della partecipazione al campionato di Promozione, la prima esperienza agonistica della sua storia. «Gli allenamenti -conferma il presidente Alfredo Varini– si svolgeranno per intero in sede». L’impressione è che il tecnico Gabriele Avella potrà in questa occasione lavorare con un organico che sarà pressoché definito. In settimana, la società ha confermato la disponibilità a far parte del proprio progetto sportivo di altri tre giocatori. Si tratta di Manuel Guida, classe 2004, portiere, che è in uscita dal Calolziocorte, di Cristian Ferracane, classe 2006, terzino destro, reduce da un’esperienza con la Vis Nova Giussano, nonché di Jacopo Morello, classe 1995, centrocampista, in forza nell’ultima annata al Cinisello.

Calcio: gli interessi già registrati dal presidente Varini

Alfredo Varini, presidente del Seregno Fbc

I tre sono andati ad aggiungersi ai colleghi di fatto già annunciati, al di là delle problematiche inerenti i tesseramenti, che inevitabilmente la necessità di perfezionare l’iter per l’affiliazione contempla. Guida avrà come concorrente tra i pali Mirko Bizzi, classe 1999, che ha lasciato l’Universal Solaro, mentre in difesa Ferracane affiancherà Simone Bianchi, classe 1994, ex Meda. Sulla linea mediana, Morello affronterà la concorrenza per un posto tra i titolari di Antonio Buccini, classe 1999, nonché di Simone Giambrone, classe 1995, di Stefano Papapicco, classe 1996, e di Alessandro Cappellini, classe 2005, tutti ex che torneranno ad esibirsi in città, a qualche anno di distanza dalle loro precedenti parentesi in azzurro. Davanti, invece, Avella punterà nel suo 4-3-3 su Matteo Ferrari, classe 1997, ex Lissone, Antonio Gentile, classe 1985, che ha salutato il Vighignolo, ed infine Fabio Lucente, classe 1993, già compagno di squadra di Bizzi all’Universal Solaro, protagonista di un’evoluzione tattica, rispetto ai suoi primi passi tra i Seniores, vissuti proprio al Ferruccio una decina di anni fa come terzino, che lo ha portato ad interpretare con successo il ruolo di esterno alto.