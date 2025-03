Il Seregno Fbc “vede” la Vis Nova Giussano. La settima vittoria consecutiva, nona nelle ultime dieci gare, ha consentito agli azzurri di ridurre ad un solo punto il loro distacco in classifica dalla capolista, quando al termine del calendario del girone B del campionato di Promozione mancano appena tre giornate. Si profila quindi un finale entusiasmante, con l’Ac Lissone, staccata di tre lunghezze dai seregnesi e di quattro dai giussanesi, che comunque non appare del tutto fuori dai giochi.

Calcio: nel primo tempo, Lucente sblocca il risultato allo scadere

Gli azzurri festeggiano il gol di Fabio Lucente a ridosso dell’intervallo

Entrando in cronaca, contro la Pontelambrese, che in novembre aveva a sorpresa ottenuto una vittoria nello scontro diretto casalingo, imponendosi 2-0, il tecnico Gabriele Avella al via ha dato fiducia al pacchetto arretrato titolare, con Jacopo Morello e Simone Giambrone scelti per agire in mezzo al fianco di Stefano Baldan, considerate l’assenza dello squalificato Antonio Buccini e le non perfette condizioni fisiche di Stefano Papapicco, soltanto in panchina, mentre davanti Fabio Lucente ha rilevato Antonio Gentile, a sua volta nella lista dei sostituti, ma non utilizzabile in quanto vittima di un problema muscolare. Al 2’, ci ha provato Matteo Ferrari su una punizione da posizione defilata, ma la sua mira è stata imprecisa. Al 7’, sul fronte opposto, stesso esito ha avuto un tentativo su calcio da fermo di Fabio Molteni. Al 10’, sempre dalla distanza, Stefano Baldan ha spedito a lato di destro. Al 16’ Matteo Ferrari ha impegnato da sinistra Matteo Sala: sulla ribattuta si è fiondato Fabio Lucente, che di testa non ha inquadrato lo specchio della porta. Al 26’ ancora Matteo Ferrari si è liberato con un numero sul fondo ed ha poi estratto dal cilindro un destro in diagonale, che ha attraversato tutto lo specchio della porta, spegnendosi senza esito dall’altra parte. Al 31’ i padroni di casa hanno sfiorato la rete con Jacopo Morello, che ha deviato un corner di Simone Pontiggia, colpendo in pieno il palo. Al 38’, dopo una volata di Simone Pontiggia, Fabio Lucente a centro area ha avuto per due volte la possibilità di calciare, ma in entrambi in casa Matteo Bianchi si è immolato ed ha deviato la sfera con il corpo. Il bomber si è rifatto con gli interessi al 43’, quando ha raccolto una respinta di Matteo Sala, dopo un diagonale insidioso di Matteo Ferrari, che era stato innescato da un Simone Pontiggia in gran spolvero: il suo destro ha terminato la corsa in fondo al sacco, facendo esplodere il Ferruccio.

Calcio: nella ripresa, Simone Pontiggia chiude i conti

Una fase di gioco della ripresa

Nella ripresa, al 5’ Fabio Lucente ha messo in movimento Matteo Ferrari, che di sinistro ha concluso alto. Al 10’ gli ospiti si sono fatti finalmente vivi con Alessandro Rada, che dai venti metri ha però strozzato il suo rasoterra, con la palla che è sfilata innocua sul fondo. Al 18’ il sipario lo ha fatto scendere Simone Pontiggia, che ha ricevuto da Matteo Ferrari e, con un morbido tocco di destro, da posizione decentrata è riuscito a scavalcare Matteo Sala in uscita bassa. Il gol ha regalato tranquillità ai locali, che al 24’ hanno sfiorato il tris con Jacopo Morello, che su assist di Pietro Valtorta ha cercato un piazzato di sinistro, sibilato non di molto a lato del palo della porta difesa da Matteo Sala. Al 26’ una spizzata di testa di Simone Pontiggia, su una punizione calciata dalla destra da Alessandro Rada, ha provocato qualche brivido in tribuna, ma Mirko Bizzi è stato vigile ed ha bloccato il cuoio. L’ultimo sussulto lo ha firmato ancora Jacopo Morello, che al 33’ è stato imbeccato da Simone Pontiggia e, con il mancino, dal limite non ha inquadrato lo specchio della porta.

Calcio: trasferta a Valgreghentino nel prossimo turno

Fabio Lucente impegnato in un contrasto su Alessandro Rada

Nel prossimo turno, domenica 6 aprile, alle 15.30, il Seregno Fbc sarà impegnato a Valgreghentino contro la GrentArcardia. Mancherà Simone Bianchi, che è incappato nella quinta ammonizione del suo campionato e sarà squalificato.

Calcio: il tabellino del match

L’esultanza finale sotto la tribuna

Seregno Fbc-Pontelambrese 2-0

Marcatori: 43’ p.t. Lucente (S); 18’ s.t. Pontiggia (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Cofrancesco (40’ s.t. Ferracane), Lozza, S. Bianchi, Valtorta; Morello, Baldan (44’ s.t. Fumagalli), Giambrone; Ferrari (32’ s.t. Triveri); Lucente (43’ s.t. Citterio), Pontiggia. A disp.: Guida, Papapicco, Curatolo, Dell’Occa e Gentile. All.: Avella.

Pontelambrese: M. Sala; M. Bianchi, De Lorenzi, Montrasio; Nespoli, Gerosa (24’ s.t. Cissè), Molteni, Rada, Mastrolembo (4’ s.t. Lambri); Cortesi (28’ s.t. Colombo), Tamba. A disp.: Rossoni, Sartori, Nava, Diaoula, Giussani e R. Sala. All.: Dato.

Arbitro: Steffenoni Grandi di Bergamo.

Note: ammoniti Morello (S), S. Bianchi (S), Gerosa (P) e De Lorenzi (P), tutti per gioco falloso. Calci d’angolo: 5-2 per il Seregno Fbc. Recuperi: 1’ p.t., 5’ s.t.