Ancora un esame di maturità per il Seregno Fbc. Domenica 23 novembre, alle 14.30, gli azzurri saranno infatti impegnati a Segrate contro l’Academy Calvairate, formazione che nella graduatoria del girone B del campionato di Eccellenza li precede di due punti. Il gruppo arriverà al match con il morale rinfrancato, dopo la lusinghiera prestazione che domenica 16 novembre, allo stadio Ferruccio, gli ha consentito di interrompere la striscia di sei vittorie consecutive del Ponte San Pietro Mapello, affrontato come primo della classe e costretto ad accontentarsi del pareggio. L’1-1 finale ha lasciato qualche rimpianto in casa brianzola, nonostante le tante assenze con cui il tecnico Gabriele Avella ha dovuto fare i conti. Alla rete di Simone Pontiggia al 6’ della ripresa ha risposto Andrea Adamoli ad 11’ dal termine, dopo che qualche minuto prima Victor Marangione non aveva concretizzato l’opportunità del raddoppio.

Calcio: l’ingaggio di Capelli segue quello di Mollica

Il neo acquisto Diego Mollica, al debutto al Ferruccio, in possesso di palla (foto Giorgia Bucci)

La società, nel solco di quell’ambizione di approdare ai playoff affiorata tra le righe, ha cercato in questa fase di sopperire ai numerosi infortuni tramite il mercato. «Abbiamo ingaggiato Diego Mollica -conferma il direttore sportivo Alessandro Abdalla-, centrocampista classe 2004, con alle spalle quasi quaranta presenze in serie D nell’ultimo anno e mezzo con Caronnese ed Arconatese, e Thomas Capelli, difensore classe 1995, che il pubblico di Seregno ha già ammirato durante la presidenza di Paolo Di Nunno, in uscita dal Pianico. Stiamo inoltre cercando di capire se vi sia la possibilità di trovare un rinforzo anche per il reparto offensivo». Mollica ha già esordito domenica 16 novembre, mettendosi in mostra egregiamente finché il fiato lo ha sorretto e togliendosi la soddisfazione di disegnare il cross che ha consentito a Simone Pontiggia l’inzuccata vincente, mentre Capelli sarà a disposizione nel delicato match contro l’Academy Calvairate.

Calcio: gli infortunati sulla via del recupero

La formazione iniziale schierata da Gabriele Avella contro il Ponte San Pietro Mapello (foto Giorgia Bucci)

«Poco alla volta -riprende Abdalla-, stiamo recuperando i giocatori che erano stati obbligati a fermarsi nelle settimane recenti. Andrea Bosco e Simone Fossati sono già tornati in campo, seppur per uno spezzone, contro il Ponte San Pietro Mapello. Stefano Papapicco e Samuele Calmi dovrebbero rientrare tra i convocati in questo weekend, mentre ci vorrà un po’ più di tempo per rivedere Alessandro Fumagalli, Tommaso Bombino e Matteo Ferrari. Quest’ultimo sta riprendendo lentamente dopo un problema al ginocchio e credo che lo rivedremo al meglio solo dopo la pausa natalizia». L’impressione è che, con i puntelli già annunciati e qualche altra operazione in entrata sempre possibile sul mercato, se il Seregno Fbc riuscirà a rimanere agganciato al vertice prima della pausa di fine anno, potrà poi dire la sua anche ad alti livelli. L’Academy Calvairate prima e l’Rc Codogno poi forniranno da questo punto di vista un riscontro probante, che tutti nell’ambiente sperano possa essere positivo.