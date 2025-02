Dopo due vittorie consecutive, il Seregno Fbc non è andato oltre il pareggio interno nel match contro il Civate, primo turno infrasettimanale nella fase di ritorno del girone B del campionato di Promozione, sciupando così l’opportunità di accorciare le distanze dalla capolista Vis Nova Giussano, che a sua volta ha impattato a Concorezzo, e di rimanere in scia all’Ac Lissone, che con quarantanove punti vanta ora cinque lunghezze di vantaggio sugli azzurri e sul Lesmo e sei sulla Speranza Agrate. Il mezzo passo falso ha un po’ complicato la corsa in chiave playoff di Stefano Papapicco e compagni, che ora dovranno cercare di trovare nel breve quella continuità che fin qui è mancata, per non compromettere la partecipazione alla postseason.

Calcio: botta e risposta tra Gandola e Lucente nel primo tempo

Un tentativo di impostazione del portiere Mirko Bizzi nel primo tempo

Al via, senza Jacopo Triveri, influenzato, ed Antonio Gentile, squalificato, e con Simone Bianchi in panchina per problemi muscolari, il tecnico Gabriele Avella ha schierato Stefano Papapicco difensore centrale, con Jacopo Morello ed Antonio Buccini scelti per affiancare in mezzo Stefano Baldan, mentre davanti Marco Dell’Occa ha avvicendato Matteo Ferrari. L’abbrivio è stato subito problematico. Al 4’, un passaggio in orizzontale di Stefano Baldan verso Stefano Papapicco ha originato un break ospite, in coda al quale Andrea Gandola ha freddato in diagonale Mirko Bizzi in uscita. La reazione dei locali è stata immediata. Al 6’ Simone Pontiggia si è involato, ma il suo rasoterra è stato deviato sul fondo da Enrico Castagna. All’11’ un lancio di Stefano Papapicco ha innescato Fabio Lucente, che da posizione defilata ha infilato Enrico Castagna con un destro potente. Il pareggio ha messo le ali ai padroni di casa, che al 21’ si sono visti annullare il gol del sorpasso, firmato da Simone Pontiggia, per una posizione di fuorigioco contestata. Al 36’ Enrico Castagna non ha trattenuto un cross dalla sinistra di Pietro Valtorta, servendo in pratica Fabio Lucente, che ha calciato a botta sicura: il portiere ha smorzato la sua conclusione, permettendo infine a Pietro Mauriello di spazzare quasi sulla linea. Al 42’ ci ha provato Alessandro Franceschini dalla lunga distanza, ma senza successo. Tempo 1’ ed una combinazione con Fabio Lucente ha portato al tiro Simone Pontiggia, che tuttavia non ha inquadrato la porta.

Calcio: il forcing locale nella ripresa non produce risultati

Un momento della seconda frazione di gioco

Nella ripresa, Gabriele Avella ha subito gettato nella mischia Matteo Ferrari al posto di Marco Dell’Occa. Il primo squillo, al 5’, è stato di Jacopo Morello, con un sinistro debole, che Enrico Castagna ha bloccato senza patemi. Al 7’, dopo uno sfondamento centrale, Simone Pontiggia ha visto Alessio Azzoni murare con il corpo il suo tentativo. Al 10’ Fabio Lucente ha messo in movimento Stefano Baldan, che dal fondo ha disegnato un traversone invitante, sul quale Stefano Papapicco ha mancato la deviazione di testa. Al 21’, dal fondo, Fabio Lucente ha trovato libero Simone Giambrone, che in equilibrio precario, ancora di testa, ha spedito a lato. Al 22’, in proiezione offensiva, Davide Lozza ha sfidato la sorte dai venti metri, con Enrico Castagna che ha alzato sopra la traversa. Al 24’ Cristian Ferracane ha svirgolato un rinvio, facendo carambolare la palla sul suo braccio e da lì sul palo della porta difesa da Mirko Bizzi. Gli ospiti hanno protestato a lungo, chiedendo la concessione del calcio di rigore, con l’arbitro Giovani Bozzoni di Cinisello Balsamo che ha considerato il maldestro intervento un’autogiocata e quindi ha scelto di non intervenire. Al 33’ Matteo Ferrari ha assistito Simone Pontiggia, che è andato a sbattere nuovamente su Alessio Azzoni, di fatto un secondo portiere dopo l’intervallo. Al 36’, su un bel lancio di Simone Giambrone, Mattia Citterio non è riuscito a controllare la sfera e l’opportunità è sfumata. L’ultimo sussulto dei locali lo ha firmato Stefano Baldan, che al 45’ ha cercato il piazzato dal limite, facendo sfilare il cuoio non molto lontano dal montante.

Calcio: nel prossimo turno, trasferta contro l’Ars Rovagnate

Enrico Castagna, uno dei protagonisti della partita

Nel prossimo turno, domenica 23 febbraio, alle 18, gli azzurri saranno impegnati a Missaglia contro l’Ars Rovagnate.

Calcio: il tabellino del match

Una proiezione offensiva degli azzurri nella seconda frazione

Seregno Fbc-Civate 1-1

Marcatori: 4’ p.t. Gandola (C), 11’ Lucente (S).

Seregno Fbc: Bizzi; Ferracane, Lozza, Papapicco, Valtorta (44’ s.t. Fumagalli); Morello (15’ s.t. Giambrone), Baldan, Buccini; Dell’Occa (1’ s.t. Ferrari); Lucente (26’ s.t. Citterio), Pontiggia. A disp.: Guida, Cofrancesco, Mazzucchelli, Bianchi e Curatolo. All.: Avella.

Civate: Castagna; Spandri, Azzoni, Momo Hans, Mauriello (45’ s.t. Demaj); Ettarrass; N. Franceschini (36’ s.t. Mazzoleni), Colombo, A. Franceschini, Mauri (21’ s.t. Simone); Gandola. A disp.: Scarpino, Aiello, Buzzi, Di Rienzo e Carissimi. All.: Guadagno.

Arbitro: Bozzoni di Cinisello Balsamo.

Note: ammoniti Baldan (S), Morello (S), Lozza (S) e Spandri (C) per gioco falloso, Guadagno (all. C) per proteste. Calci d’angolo: 11-3 per il Seregno Fbc. Recuperi: 0’ p.t., 4’ s.t.