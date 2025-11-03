Ancora una giornata senza vittorie per le squadre brianzole nel campionato di Eccellenza. Nel girone A, il Vis Nova Giussano è stato superato 1-0 dalla Sestese Calcio mentre la Lentatese è stata battuta 2-1 dal FBC Saronno con Diaferio che ha sbagliato un rigore. Infine è tornato a muovere la classifica l’Ardor Lazzate che ha pareggiato 1-1 con il Legnano, La capolista Arconatese ha proseguito la sua marcia e travolto (6-3) il Mariano con le doppiette di Scapinello e di Paparella e quindi con le altre reti di Tirapelle e Torraca.

Mel girone B seconda sconfitta consecutiva per il Seregno travolto 6-1 dal Lemine Almenno per cui è scivolato fuori dalla zona playoff. Secondo risultato utile consecutivo invece per la Fucina Muggiò che ha pareggiato 0-0 sul difficile campo del Codogno.

Calcio, Eccellenza: squadre in campo mercoledì 5 novembre

Mercoledì 5 novembre squadre nuovamente in campo per onorare gli impegni previsti nella decima giornata di campionato; tutte le partite saranno disputate in notturna.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Importante pareggio quello conquistato dall’Ardor Lazzate di mister Ferdinando Fedele che allo stadio “Gianni Brera” al terzo minuto extra time è riuscito con Citterio a perforare la porta del Legnano presidiata dal portiere Quintiero. Nel primo tempo il punteggio è rimasto ancorato sul risultato di 0–0 e, anche nella ripresa, è rimasto invariato sino al 37’ quando Pellini su calcio piazzato ha battuto Ferrara portando avanti l’undici lilla. L’Ardor Lazzate e ha cercato il pareggio con insistenza e, al minuto 93, è arrivato il momento della gioia con Citterio che con un perentorio colpo di testa, su assist di Panatti, ha centrato il bersaglio.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

La Lentatese è uscita sconfitta dallo stadio Colombo-Gianetti di Saronno ma a testa alta al termine di una partita in cui meritava miglior sorte e soprattutto dopo una prestazione di grande spessore tecnico, impreziosita da alcune occasioni importanti. Infatti già nel primo tempo i ragazzi di Roberto Mastrolonardo hanno sfiorato ripetutamente il vantaggio mentre al 41’ Diaferio si è visto respingere il suo tiro dal dischetto dal portiere Todesco. Anche nella ripresa la Lentatese non ha abbassato i ritmi e al 48’ ha sbloccato il punteggio con un bel diagonale dello stesso Diaferio. Ma a complicare il compito dei calciatori in campo si è aggiunto un acquazzone. I più svelti a superare l’imprevisto sono stati quelli del Saronno che hanno pareggiato con Cocuzza per poi nel finale, con una prodezza di Lorusso, riuscire a centrare il definitivo risultato di 2 a 1.

Calcio, Eccellenza Girone A: Vis Nova Giussano

Dal comunale di Sesto Calende è arrivata la seconda sconfitta del Vis Nova Giussano. Quella con la Sestese di mister Rovrena è stata una partita dai ritmi elevati ma con pochissime occasioni da goal. Infatti a sbloccare il punteggio è stato l’attaccante Andrea Fischetti (classe 1994) dopo oltre un’ora di gioco. Sotto di una rete il Vis Nova di mister Raspelli ha provato ad aumentare il forcing ma l’ottima tenuta difensiva della Sestese ha bloccato tutti gli sforzi dei neroverdi di Giussano.

Calcio, Eccellenza Girone A: prossimo turno e classifica

Prossimo turno mercoledì 5 novembre ore 20,30: Lentatese -. Ardor Lazzate; Vis Nova Giussano – Caronnese.

Classifica. Arconatese 25 punti: Solbiatese 18; Caronnese 17; FBC Saronno 16; Rhodense, Vis Nova Giussano, Vergiatese, Lentatese 13; Legnano, Sedriano, Besnatese 12; Mariano, Sestese 10; Ardor Lazzate, Vigevano, Magenta 8; Arcellasco Città di Erba, Altabrianza Tavernerio 6 punti.

Calcio, Eccellenza Girone B: Seregno

Clamorosa vittoria di stampo tennistico tennistico del Lemine Almenno, che ha superato il Seregno con un netto 6-1. Partita già chiusa nel primo tempo, con i bergamaschi che hanno certificato la loro superiorità grazie ai goal di Matteo Capelli, Matteo Rota e la doppietta di Daniele Nuzzo. Nella ripresa Samuele Calmi ha provato a riaprire la partita, chiusa però dai sigilli di Paolo Mosca e nuovamente Matteo Rota.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Grande prestazione della Fucina Muggiò che ha bloccato tutte le iniziative dell’ambizioso Codogno facendo leva sulla grinta di Toninelli, leader della difesa, sulla caparbietà di Campanella a centrocampo quindi sulla velocità di Grimaldi e sulla fisicità di Cissè. Trovato finalmente il giusto assetto ora la squadra diretta da Agostino Mastrolonardo deve puntare alla conquista del risultato pieno per risalire posizioni in classifica.

Calcio, Eccellenza Girone B: prossimo turno e classifica

Prossimo turno mercoledì 5 novembre ore 20.30: Seregno – Barona Sporting; Fucina Muggiò – Casteggio.

La classifica. Baranzatese 20 punti; Codogno, Tritium 18; Accademia Calvairate, Ponte SP Mapello 17; Caravaggio, Seregno 16; Tribiano 15; Zingonia Verdellino 13; Barona 11; Casteggio 10; Lemine Almenno, Cisanese 9; Cinisello 7; Fucina Muggiò, Accademia Pavese 6; Assago 5; Fanfulla 3 punti.