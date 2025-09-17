Grave lutto nel mondo del calcio lombardo. Mercoledì 17 settembre, in mattinata, nella sua casa di Milano, un malore improvviso è costato la vita ad Eros Pogliani, classe 1961, uno dei dirigenti di più lungo corso nel settore a livello regionale.

Calcio: il legame mai interrotto con la piazza di Seregno

Figlio di Carlo Pogliani, che fu apprezzato segretario dell’Inter ai tempi della presidenza di Ivanoe Fraizzoli, Eros Pogliani in Brianza era conosciuto soprattutto per le sue esperienze con Renate e Seregno, dove ha operato a più riprese, come direttore generale ed anche, nella stagione 2012-’13, come presidente. Un legame, quello con la piazza seregnese, che non si è mai interrotto del tutto, tanto che, dopo l’uscita di scena del 1913 Seregno, Pogliani si era impegnato per cercare di riportare subito la città sulla ribalta di un campionato Senior, ma i suoi sforzi non erano stati coronati dal successo. L’ultima sua presenza al Ferruccio risale al maggio scorso, quando aveva assistito alla gara dei playoff del campionato di Promozione tra Seregno Fbc e Vigevano.

Calcio: da definire la data del funerale

Al momento, ancora non si conosce la data del funerale.