Basket, Seveso tifa Pallacanestro Cantù in Serie A: «Continuate così»

La Pallacanestro Cantù aspetta con ansia il suo nuovo “Pianella”, che fu la storica casa di Cucciago. E in attesa della nuova arena nella sua città, continua con soddisfazione la permanenza nella Brianza monzese: allenamenti a Seveso e campionato al PalaFitline di Desio che quest’anno (dal 12 ottobre) tornerà a respirare la Serie A dopo aver applaudito la promozione della squadra di Nicola Brienza.

Seveso Pallacanestro Cantù sindaco Borroni, a destra Luca Rossini

Basket, Seveso tifa Pallacanestro Cantù in Serie A: la visita al PalaPrealpi

Martedì Alessia Borroni, sindaco di Seveso, e l’assessore allo sport Marco Mastrandrea hanno incontrato la prima squadra al PalaPrealpi, casa fin dal 2023 per la preparazione.

È stata l’occasione per esprimere “un “in bocca al lupo” a staff tecnico e atleti in vista dei prossimi appuntamenti agonistici“, fa sapere l’amministrazione.

Seveso Pallacanestro Cantù

Basket, Seveso tifa Pallacanestro Cantù in Serie A: la Lombardia Cup a Desio

Il più vicino è previsto proprio a Desio al PalaFitLine nel week-end in arrivo. La Pallacanestro Cantù parteciperà infatti alla “Rimadesio Lombardia Cup” sabato 13 e domenica 14 con Pallacanestro Varese, Vanoli Cremona e Blu Basket Bergamo. L’esordio in LBA invece è fissato a Trento domenica 5 Ottobre. Il segretario Luca Rossini ha donato a sindaco e assessore la canotta ufficiale della promozione.

«Un onore per noi e per la città di Seveso avervi qui per i vostri allenamenti quotidiani. Speriamo anche quest’anno di continuare a portarvi fortuna, specie dopo il ritorno nella massima serie ottenuta nel campionato scorso. Continuate così», ha detto al team Alessia Borroni.

Basket, Pallacanestro Cantù protagonista anche al Gp d’Italia 2025

Domenica l’allenatore Nicola Brienza è stato al Gp d’Italia 2025 all’autodromo nazionale di Monza con il giornalista seregnese Maurizio Losa, già direttore di RaiSport.