La grande giornata di Usmate: fermata la capolista Milano Stars con una prestazione che abbina qualità offensiva (19/36 da 2, 9/17 da 3, pur senza Milani) e intensità in difesa sulle molte punte di diamante avversarie, a partire da Bocchetti, tenuta a 5 punti. E in classifica le gialloblù di De Sena si riportano a meno 2 dalle “stellate” di Fassina.

Basket, Serie B: la luce di Usmate eclissa le Stars nel big match, la partita

L’assalto iniziale delle brianzole dà subito l’impronta alla partita: Carrara (10/16 da 2) e Laube protagoniste, poi le triple di Zumaglini e Foschini in chiusura di 1° quarto (+5).

Nei restanti 30 minuti c’è equilibrio ma, tra allunghi di Usmate (anche +10 nel 2° periodo) e riavvicinamenti delle Stars, guidati a turno da Savini, Vujovic e Shash, e nel finale da Bestagno, la freccia della partita non si inverte mai: Usmate riesce sempre a mettere in campo qualcosa in più.

Nel finale due triple di Mariani (nella grande giornata di festa che ha portato anche la Coppa Italia vinta dal compagno Paolo Galbiati con Trento) e altre due “pennellate” di Carrara respingono l’ultimo tentativo di rimonta delle milanesi.

Basket, Serie B: il tabellino di Usmate-Milano B. Stars

Usmate-Milano B. Stars 67-59

Parziali: 17-12, 33-26, 52-45

USMATE: Carrara 20, Agazzi 7, Zumaglini 8, Mariani C. 14, Laube 11, Foschini 7, Sardi ne, Guenzati, Minelli, Milani ne. All. De Sena.

STARS: Bestagno E. 10, Vujovic 12, Savini 15, Dell’Orto 6, Sangan ne, Ruisi 3, Bocchetti 5, Polato 1, Santucci L. ne, Shash 7. All. Fassina S.