Basket, Serie B: Desio scivola in casa, Legnano vince in rimonta

Combatte fino alla fine l’Aurora Desio contro la quotata Legnano che però si impone al PalaDesio per 78 a 81. La gara di Serie B nazionale è stata condotta per 30 minuti dai padroni di casa, poi è venuta fuori la qualità degli ospiti.

Basket, Serie B: Desio scivola in casa, il primo tempo

I ragazzi di Quilici giocano un primo tempo da manuale, concedendo solo 33 punti agli ospiti e trovando in buone percentuali in attacco da dietro l’arco. Nei secondi 20 minuti però è Legnano a fare la voce grossa con i desiano che perdono Tarallo per un problema alla schiena. Un primo quarto di studio finisce 14 a 12 Desio. Nel secondo parziale l’Aurora aumenta i giri e prova l’allungo sul 25-18 dopo un dardo di Conte. Gli ospiti tornano a contatto grazie al duo De Capitani-Quinti (25-23) ma sono ancora le triple di Conte ed Elli ed i punti nel cuore dell’area di Tarallo e Bartninkas a regalare la doppia cifra di vantaggio alla Rimadesio sul 39 a 29 del diciottesimo minuto che diventa 41 a 33 alla pausa lunga.

Basket, Serie B: Desio scivola in casa, il secondo tempo

Al rientro sul parquet però, i Knights hanno un’altra faccia. L’ex Sodero (21 punti) e Cizauskas (20 punti) si mettono in moto ed i brianzoli iniziano a faticare in difesa. Giarelli e Munari tengono avanti Desio sul 49 a 41 del 26esimo. Due triple di Cizauskas e 7 punti in fila dalla lunetta legnanesi riaprono tutto sul 56-55 del minuto 30. In apertura dell’ultimo quarto Sodero confeziona il primo vantaggio di serata per gli ospiti (56-58). Desio non sta a guardare e reagisce con i punti di Bartninkas ed Elli (60-60). Giarelli da dietro l’arco rimette avanti i padroni di casa sul 63-60, ma due triple di Sodero danno il via al break legnanese di 0-10 che ribalta la partita sul 63-70. Conte (25 punti, con 5 su 8 da 3) prova a dare la scossa ai suoi con la tripla del 66 a 70, ma Legnano scappa sul 70-77 con poco più di 60 secondi da giocare. La Rimadesio ci prova fino all’ultimo e con le triple di Conte ed Elli torna in scia sul 78-79 con 7 secondi da giocare. Oboe fa un preziosissimo 2/2 dalla lunetta per il 78-81 lasciando 5 secondi sul cronometro della partita. Elli tenta il tiro da tre per forzare il supplementare che però viene respinto dal ferro e Legnano può esultare grazie al 78 a 81 finale. Una buona gara nonostante la sconfitta per l’Aurora che si mantiene nella zona di media classifica.

Basket, Serie B: Desio scivola in casa, domenica ad Agrigento

Domenica 30 novembre alle 12 i ragazzi di Quilici scenderanno in campo ad Agrigento.