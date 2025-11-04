La Gruppo Mascio Bergamo sceglie coach Alessandro Ramagli dopo l’esonero di Andrea Zanchi. Le sliding doors del basket di Serie A e A2 portano l’allenatore di Livorno alla Blu Basket, nei giorni in cui è saltata anche la panchina di Sassari e radiomercato l’aveva dato come possibile anche per il dopo-Bulleri. Già operativo in palestra, esordirà domenica a Monza alla Opiquad Arena alle 18 nel match con la Juvi Cremona per la decima giornata.

Bergamo riparte da quattro vittorie e cinque sconfitte in A2. L’incarico di direttore sportivo che è stato di Fabrizio Frates va a Gabriele Casalvieri, già operativo dalla scorsa settimana con la qualità di direttore generale.

Basket, Serie A2: Gruppo Mascio Bergamo a Ramagli, «serviva una scossa»

«In questo momento di nostra difficoltà abbiamo scelto il miglior allenatore possibile, individuando in Ramagli l’allenatore che riteniamo giusto per rilanciare e risollevare la nostra squadra – spiega il presidente Stefano Mascio – Ci affidiamo a un coach di comprovata esperienza, con venticinque anni di panchine ad alto livello tra A1 e A2, allenando in piazze storiche della nostra pallacanestro. Siamo convinti che con Ramagli in panchina, e Casalvieri da direttore sportivo, potremo rilanciare le ambizioni della nostra prima squadra».

Basket, Serie A2: Gruppo Mascio Bergamo a Ramagli, chi è

Coach Ramagli, classe ’64, vanta una lunga carriera ad alto livello, in curriculum i playoff in A1 con Biella, le promozioni in A1 con Verona, Pesaro e Virtus Bologna; con Scaligera e Virtus ha vinto anche due Coppe Italia LNP. È stato “Miglior allenatore” della Serie A2 nel 2015 e nel 2021.