Basket, Serie A2: Gruppo Mascio Bergamo a Ramagli, esordio a Monza contro Cremona

La Gruppo Mascio Bergamo sceglie coach Alessandro Ramagli dopo l'esonero di Andrea Zanchi. Esordirà domenica a Monza nel match con la Juvi Cremona.
Basket coach Alessandro Ramagli

La Gruppo Mascio Bergamo sceglie coach Alessandro Ramagli dopo l’esonero di Andrea Zanchi. Le sliding doors del basket di Serie A e A2 portano l’allenatore di Livorno alla Blu Basket, nei giorni in cui è saltata anche la panchina di Sassari e radiomercato l’aveva dato come possibile anche per il dopo-Bulleri. Già operativo in palestra, esordirà domenica a Monza alla Opiquad Arena alle 18 nel match con la Juvi Cremona per la decima giornata.

Bergamo riparte da quattro vittorie e cinque sconfitte in A2. L’incarico di direttore sportivo che è stato di Fabrizio Frates va a Gabriele Casalvieri, già operativo dalla scorsa settimana con la qualità di direttore generale.

Basket, Serie A2: Gruppo Mascio Bergamo a Ramagli, «serviva una scossa»

«In questo momento di nostra difficoltà abbiamo scelto il miglior allenatore possibile, individuando in Ramagli l’allenatore che riteniamo giusto per rilanciare e risollevare la nostra squadra – spiega il presidente Stefano Mascio Ci affidiamo a un coach di comprovata esperienza, con venticinque anni di panchine ad alto livello tra A1 e A2, allenando in piazze storiche della nostra pallacanestro. Siamo convinti che con Ramagli in panchina, e Casalvieri da direttore sportivo, potremo rilanciare le ambizioni della nostra prima squadra».

Basket, Serie A2: Gruppo Mascio Bergamo a Ramagli, chi è

Coach Ramagli, classe ’64, vanta una lunga carriera ad alto livello, in curriculum i playoff in A1 con Biella, le promozioni in A1 con Verona, Pesaro e Virtus Bologna; con Scaligera e Virtus ha vinto anche due Coppe Italia LNP. È stato “Miglior allenatore” della Serie A2 nel 2015 e nel 2021.

