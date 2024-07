Basket, Seregno si accende per l’Italia U18 contro la Slovenia: «Due belle giornate di sport»

Una vittoria e una sconfitta nelle amichevoli contro la Slovenia hanno concluso il raduno in Brianza della nazionale italiana Under 18, che a breve sarà impegnata nel campionato europeo di categoria. Mercoledì al PalaSomaschini di via alla Porada, sede degli allenamenti iniziati subito dopo il raduno di giovedì 4 luglio all’hotel Habitat di Giussano, gli azzurrini sono stati sconfitti 85-74, mentre il giorno successivo, nella stessa sede di gioco, si sono presi un’immediata rivincita, imponendosi di stretta misura 64-62.

Basket, Seregno si accende per l’Italia U18 in preparazione agli Europei

In entrambi i casi, tra gli atleti schierati dal commissario tecnico Marco Sodini a brillare è stato soprattutto Samuele Miccoli, che ha messo a referto diciassette punti nella prima uscita e quattordici nella seconda, mentre Leonardo Valesin si è fermato a quota dodici nel match di mercoledì, salendo poi a quattordici appena ventiquattro ore più tardi.

Basket Italia U18 a Seregno Basket Italia U18 a Seregno Basket Italia U18 a Seregno

«Sono state due belle giornate di sport -ha commentato Roberto Sanfilippo, presidente del Basket Seregno, che ha collaborato all’organizzazione delle attività – A livello di pubblico, la risposta è stata inferiore rispetto a quella che avevamo registrato un anno fa, quando avevamo ospitato l’Under 16, per due amichevoli contro la Spagna. Allora in entrambe le circostanze avevamo registrato il tutto esaurito, stavolta non siamo andati oltre i seicento spettatori a partita. Credo che molto abbia influito il fatto che siamo già in estate: nel 2023 la nazionale era arrivata in aprile, quando ancora le scuole non erano chiuse e le vacanze non erano cominciate».

Basket Italia U18 a Seregno: il sindaco Alberto Rossi e coach Marco Sodini

Basket, Seregno si accende per l’Italia U18: «L’anno prossimo saremo città dello sport, pensare bene alla programmazione»

Sanfilippo ha quindi chiosato con una riflessione in ottica futura: «Nel 2025 Seregno sarà città europea dello sport. Occorrerà penso ragionare bene sulla programmazione, per favorire l’accesso del pubblico agli appuntamenti che saranno proposti. Per il basket, nella stagione calda si potrebbero prevedere gare tre contro tre all’aperto, ad esempio».

Nel campionato europeo di Tampere, in Finlandia, nel primo turno l’Under 18 azzurra se la vedrà, a partire da sabato 27 luglio, con Serbia, Israele e Lettonia.