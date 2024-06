Basket, la nazionale Under 18 preparerà al PalaSomaschini di Seregno l’europeo di categoria

Grazie ad una collaborazione tra la federazione pallacanestro ed il Basket Seregno, società presieduta da Roberto Sanfilippo, che ha appena conquistato con la sua prima squadra il diritto a continuare ad esibirsi sul palcoscenico del campionato di divisione regionale 1, il PalaSomaschini di via alla Porada a Seregno tornerà ad ospitare nelle prossime settimane il basket ai livelli più alti. Da giovedì 4 luglio a venerdì 12 luglio, infatti, l’impianto sarà teatro di un raduno della nazionale italiana Under 18, in preparazione all’europeo di categoria, in programma a Tampere, in Finlandia, tra sabato 27 luglio e domenica 4 agosto. L’esperienza brianzola della selezione azzurra culminerà con due amichevoli, che la vedranno affrontare i pari età della Slovenia: gli appuntamenti, sempre al PalaSomaschini, sono previsti mercoledì 10 luglio e giovedì 11 luglio, in entrambi i casi con inizio alle 20. Seguirà la partecipazione al torneo di Logroňo, in Spagna, con le sfide alle compagini di Grecia, Lituania e Spagna.

Under 18: i convocati dal commissario tecnico

Per il raduno a Seregno, il commissario tecnico Marco Sodini ha convocato Theo Airhienbuha, Adriano Bazan, N’Guessan Elisse Assui, Nicolò Braccio, Edhodaghe Prince Charles Atamah, Andrea Braga, Riccardo Casella, Giacomo Brizzi, Lorenzo Crocetta, Davide Buttiglione, Tommaso D’Arcangeli, Giacomo Donati, Pietro Iannuzzi, Alessandro Dore, Lorenzo Leoni, Simone Errede, Alberto Mariuzzo, Nicola Fantoma, Samuele Miccoli, Federico Antonio Mazzoleni, Axel Piccirilli, Federico Natale, Stefano Saccoccia, Lorenzo Pollini, Federico Stoch, Pietro Ranieri, Stefano Trucchetti, Dame Elhadij Sarr e Leonardo Valesin, tutti classe 2006.

Under 18: il programma del raduno nel dettaglio

Il gruppo si ritroverà alle 15 di giovedì 4 luglio all’hotel Habitat di Giussano, mentre il giorno stesso, tra le 17 e le 20, è in calendario il primo allenamento al PalaSomaschini. Il programma di lavoro contempla tra venerdì 5 luglio e lunedì 9 luglio una doppia seduta giornaliera, tra le 9 e le 12 e tra le 17 e le 20. Mercoledì 10 luglio e giovedì 11 luglio, invece, considerate le amichevoli con la Slovenia, gli allenamenti saranno limitati al mattino, tra le 10.30 e le 12. Nel campionato europeo di Tampere, gli azzurrini affronteranno nella fase eliminatoria Serbia, Israele e Lettonia, che insieme a loro comporranno il girone C, ed incroceranno poi le protagoniste del girone D, che saranno Spagna, Slovenia, Lituania e Finlandia. Lo scorso anno, in aprile, nella settimana di Pasqua, il PalaSomaschini, sempre con un ruolo attivo da parte del Basket Seregno, accolse uno stage delle nazionali Under 15 ed Under 16, concluso da due test match della selezione Under 16 contro la Spagna.