L’Emporio Armani Olimpia Milano, abbinata ai Milwaukee Bucks, tra i ragazzi e la Ginnastica Angiulli, con indosso le casacche degli Atlanta Hawks, tra le ragazze si sono imposte domenica 8 giugno, al PalaSomaschini di Seregno, nelle finali del Jr. Nba/Jr. Wnba Fip U13 Championship 2025, svoltesi a partire da venerdì 6 giugno, tra Seregno e Nova Milanese, grazie al supporto organizzativo del comitato regionale della federazione e del Basket Seregno. Milanesi e pugliesi si sono così visti consegnare l’anello Jr. Nba, rappresentata da Robert Horry, vincitore nella sua carriera di sette titoli, con tre differenti squadre, e prim’attore della cerimonia inaugurale e delle premiazioni.

Basket: sconfitte nelle finali Hub del Sempione e Valtarese 2000

Peppe Poeta e Robert Horry con la squadra femminile della Città Futura

In campo maschile, l’Olimpia Milano ha superato nell’atto decisivo l’Hub del Sempione-Boston Celtics, imponendosi 65-43, in un match che ha visto raggiungere la doppia cifra a Thomas Croce, Nicolò Conti e Simone Guzzi, autore il primo di venticinque punti, il secondo ed il terzo di dieci ciascuno. In quello femminile, le baresi hanno travolto in finale 80-44 la Valtarese 2000-Chicago Bulls. La scena in questo caso l’ha monopolizzata Sofija Zotti Pavlovic, che ha firmato trentanove punti, portando il suo bottino nelle quattro partite del torneo a quota centodiciannove. Tra i ragazzi, sul terzo gradino del podio è salita la Città Futura-Portland Trail Blazers, che ha preceduto nell’ordine la Polisportiva Sancat-Chicago Bulls, l’Umana Reyer Venezia-Washington Wizards, la Fortitudo Bologna-Philadelphia 76ers, la Virtus Bologna-Cleveland Cavaliers ed infine la Ginnastica Angiulli-Brooklyn Nets. Tra le ragazze, invece, la medaglia di bronzo al collo se l’è infilata l’Us Affrico-Portland Trail Blazers, davanti a Smit Roma-Sacramento Kings, Bk Costa-Los Angeles Lakers, Basket Nole-Golden State Warriors, Polisportiva Concordia-Boston Celtics ed Uniongirls-Brooklyn Nets.

Basket: gli interventi di Poeta ed Horry

«Mi rivedo in tanti di voi alla vostra età -ha spiegato, durante la cerimonia inaugurale, Peppe Poeta, attuale allenatore della Germani Brescia e componente dello staff tecnico della nazionale-. L’unico consiglio che posso darvi è di divertirvi. Divertendovi, vi verrà voglia di fare un’ora in più di allenamento e solo con l’allenamento potrete migliorare». Analoghe le considerazioni espresse da Robert Horry: «Uscite, giocate e soprattutto diventate ciò che volete diventare. Se vi piace quello che fate, siete vicini al traguardo. Grazie per avermi dato l’opportunità di condividere questa manifestazione con voi». Nell’albo d’oro maschile, l’Olimpia Milano ha iscritto il proprio nome per la seconda volta consecutiva, in quello femminile la Ginnastica Angiulli è subentrata al Basket Costa Masnaga.