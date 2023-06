Basket: Galvi Lissone, il sogno della B Interregionale si gioca a gara 3

Match ball fallito. Lissone perde gara 2 con Iseo (66-73) e rimanda tutto alla definitiva gara 3 in programma ad Iseo domenica 11 giugno, alle 18. La Galvi Lissone, società di pallacanestro, mercoledì 7 giugno aveva avuto la possibilità di conquistare tra le mura amiche la Serie B Interregionale. Dopo la sudata vittoria a Iseo, in gara 1, però, i lissonesi non si sono ripetuti ed hanno perso rimettendo il discorso in parità. Sarà dunque la finale di domenica 11 a decretare se sarà Iseo o la squadra brianzola a raggiungere “la storia”.

Basket: Galvi Lissone, gara 2 al Palafaré sfugge

Una stagione sportivamente travagliata per la Galvi Lissone che però ha saputo superare ostacolo dopo ostacolo per raggiungere una finale importante. Le energie sono al limite, conterà gettare ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo per conquistare il risultato. I ragazzi di coach Fumagalli a Iseo avevano fatto l’impresa.

Sul parquet di Lissone i sebini hanno saputo fare meglio trascinati da un ottimo Prestini che ha condotto la squadra ospite alla vittoria. Per la Galvi Matteo Gatti ha fatto la differenza, ma non è bastato. Ora occorrerà concentrazione e quindi testa fredda per gestire beni gli ultimi scampoli e per vincere il match decisivo lontano dalla Brianza.

Basket: Galvi Lissone, si gioca domenica 11 giugno

La Galvi è nel territorio di Lissone una realtà storica importante, seguitissima. Al PalAntonietti di Iseo ci sarà il tutto esaurito per un appuntamento che per entrambe le società rappresenta un orgoglio. I brianzoli sanno che possono fare la storia, i rivali sono alla portata. Nulla è ancora deciso, tutto è ancora da giocare.