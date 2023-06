Basket: Galvi Lissone sfida Iseo, in palio la Serie B Interregionale

In società lo definiscono “l’appuntamento con la storia”. Quello di mercoledì 7 giugno al PalaFarè di Lissone può rappresentare in caso di vittoria la gara che vale l’accesso alla Serie B Interregionale per la Galvi Lissone. Dopo aver espugnato Iseo al termine di una rocambolesca partita, terminata 80-85, la squadra brianzola si è portata sull’1-0 nella serie finale. Mercoledì 7, alle 21, è in programma gara 2, il primo “match-ball” per i ragazzi di coach Fumagalli.

“È stata dura, quasi impossibile, smaltire le scorie per i postumi della serie persa contro Sansebasket Cremona. Le energie sono davvero agli sgoccioli, ci si allena e si gioca ormai da troppe settimane sugli acciacchi e i dolori che in altri momenti avrebbero necessitato dello stop precauzionale e di normali tempi di recupero, ma ora non si può, siamo nel pieno dei play off e bisogna stringere i denti – commenta il ds Andrea Grazioli – i ragazzi contro Iseo hanno buttato un paio di cuori oltre l’ostacolo, la voglia e la determinazione di vincere la prima gara hanno avuto la meglio rispetto a tutto e rispetto, ancora, ad errori ed ingenuità frutto di disattenzioni o, forse come è più comprensibile, perché spesso il corpo non ti permette o arriva una attimo dopo rispetto a quello che vorresti fare. Mercoledì un’occasione unica. Quella di chiudere la serie davanti al proprio pubblico e conquistare una gioia che potrebbe ricompensare le fatiche e la sofferenza (sportiva) di questa travagliata (sempre sportivamente parlando) stagione”.

Per la Galvi Lissone quella di mercoledì è “la partita” dell’anno, della stagione. Ci sarà il pubblico amico a spingere i ragazzi verso un sogno che è lì alla portata, e ad un passo. Tutta Lissone è pronta a fare il tifo per la Galvi.