È ufficiale: l’unica tappa italiana del Campionato d’Europa di baseball 2025 sarà a Senago. L’Europeo quest’anno si disputerà in Olanda, Belgio e appunto in Italia a Senago, al “diamante” di via per Cesate. Dopo la partenza della tappa del Giro d’Italia 2021, la città amministrata dal sindaco Beretta si appresta a vivere un altro momento di sport internazionale.

Baseball: il campionato d’Europa fa tappa a Senago, stanziamento da 130mila euro per la manutenzione straordinaria

Il Campionato d’Europa a Senago ha già sortito un primo piccolo “prodigio”: per una volta da tanto tempo a questa parte, al momento di approvare lo stanziamento per gli inevitabili e necessari lavori di manutenzione straordinaria dei campi, la maggioranza e i dissidenti del gruppo misto si sono trovati d’accordo e hanno votato all’unanimità.

Lo stanziamento da 130mila euro, con finanziamento a tasso zero, consentirà di rifare i campi in modo da renderli adatti ad ospitare un campionato internazionale. Per i tempi stringenti, l’inizio dei lavori avverrà entro pochi giorni in modo da arrivare pronti per l’appuntamento di settembre. Dell’intervento beneficerà tutta la città, commercianti e imprese compresi, che per qualche settimana diventeranno il centro nevralgico dello sport continentale