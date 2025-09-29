Quinto posto e tanta soddisfazione per Antonella Inga ai Mondiali di Atletica paralimpica di Nuova Delhi. Nella terza giornata di gare, l’azzurra monzese, presidente e cofondatrice all’associazione sportiva FreeMoving di Monza, ha chiuso la gara del salto in lungo T12 con la migliore misura di 4,81 al primo tentativo. Non è poi arrivato l’acuto, ma una serie di salti sopra 4,70 che proprio per la continuità delle misure ha soddisfatto l’atleta. L’oro è andato all’atleta uzbeka Yokutkhon Kholbekova con un salto di 5,54 al primo tentativo, davanti alla finlandese Iidia Lounela (5,28) e all’algerina Lynda Hamri (5,16, primato stagionale).

Atletica paralimpica: Antonella Inga quinta ai Mondiali nel salto in lungo T12, «è mancata solo la zampata finale»

«Mi ritengo soddisfatta di questa prima esperienza in un contesto internazionale anche se non è arrivato il mio personale – ha commentato Inga attraverso la Fispes – È stata una gara solida con misure tutte abbastanza vicine, è mancata solo la zampata finale. Sono felice di avere vissuto a pieno questo contesto, a fianco di avversarie stimolanti e di altissimo livello».

Inga aveva portato il nuovo personale a 4,91 nel mese di giugno nel corso dei campionati regionali (precedente 4,88).