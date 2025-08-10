Antonella Inga indosserà la maglia Azzurra ai Mondiali di atletica a Nuova Delhi

Ci sarà anche l’atleta paralimpica di Monza Antonella Inga tra i tredici atleti della squadra italiana che indosseranno la maglia Azzurra ai Mondiali di atletica che si svolgeranno a Nuova Delhi, dal 27 settembre al 5 ottobre.

L’ufficialità per la campionessa italiana di salto in lungo è arrivata lo scorso 5 agosto quando la Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali ha dato la notizia. Tredici gli atleti italiani scelti: 7 uomini e 6 donne. Una gioia immensa per Inga che continua a mietere successi in pista al rientro dopo la gravidanza, e per la sua società, la FreeMoving.

«Sono davvero felice del percorso fatto per arrivare a questa convocazione – spiega Antonella -. Da quando mi sono rimessa in pista dopo la gravidanza ho lavorato gradualmente, ma con costanza e determinazione. A fianco a me Cristina Martinelli e Giulia Gargantini mi hanno sempre spronata, proponendomi allenamenti stimolanti ma anche alzando sempre un po’ l’asticella, credendo nelle mie potenzialità e aiutandomi a visualizzarle per dare sempre il meglio. Sono molto grata a loro e anche a Mauro Ranucci e Filippo Sanvito, le mie guide, con cui ho condiviso allenamenti e obiettivi. Ora si continua a lavorare, perché mancano poco meno di due mesi al grande appuntamento e proseguiamo con regolarità nella preparazione».

Inga avrà come compagne di avventura nella squadra nazionale atlete del calibro di Assunta Legnante, campionessa del lancio del disco e del peso, Oxana Corso, lancio del peso e Ambra Sabatini, che gareggerà nei 100 metri e nel salto in lungo.

Antonella Inga è anche membro del Club Azzurro Fispes, la Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali per i suoi meriti sportivi. Per lei questa estate pochi giorni di riposo. Dal 28 al 31 agosto sarà a Roma per un raduno premondiale. Un’ulteriore importante opportunità di confronto e preparazione in cammino verso Nuova Delhi.