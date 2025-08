Atletica, Assoluti di Caorle: Filippo Tortu si ritira dai 100 metri

Il suo nome campeggia ancora in cima alla lista degli iscritti ai 100 metri, ma la conferma arriva dalla Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera: Filippo Tortu non sarà sui blocchi agli Assoluti in programma nel weekend a Caorle. “Manca un dominatore assoluto nei 100 metri. Con la rinuncia di Filippo Tortu (Fiamme Gialle) è il 10.22 di Eric Marek il miglior tempo stagionale tra i presenti”, esordisce la presentazione della gara regina.

Atletica, Tortu si ritira: gli altri protagonisti degli Assoluti

Il proposito di inizio stagione di tornare a correre forte sul rettilineo per ora non ha regalato i risultati sperati dopo il 10”19 al Golden Gala di Roma a giugno. Tortu è stato capitano della spedizione azzurra vittoriosa agli Europei a squadre e fino ad ora ha raccolto più con la 4×100, che a maggio ha staccato il biglietto per i Mondiali di Tokyo in programma a settembre.

A Caorle in campo maschile da seguire Fausto Desalu nello sprint, la gara dell’alto con Matteo Sioli e Gianmarco Tamberi (confermato), nei salti ci sono Furlani e Diaz, nel peso il duello Fabbri-Weir.

In campo femminile al via tutte le favorite da Battocletti (1500 e 500) a Iapichino (lungo), Palmisano (marcia), Dosso (100), Carmassi (ostacoli) e Fantini (peso).