Ad Arcore, nella seconda e ultima prova dei campionati regionali Gold Allieve le ginnaste della Casati Arcore hanno conquistato risultati prestigiosi: in particolare Melissa Crivalli si è laureata campionessa lombarda nella categoria Allieve 3; Vittoria Ronchi nella A4 e Marta Aquino nella A2 si sono classificate al secondo e al terzo posto.

Artistica: le ginnaste della Casati Arcore sul podio ai Regionali

Melissa Crivalli con esercizi di altissimo valore tecnico ha dominato la competizione, confermandosi come una delle atlete più talentuose del panorama ginnico lombardo. Nelle Allieve 4, Vittoria Ronchi è salita sul terzo gradino del podio (seconda a livello regionale) seguita da Beatrice Boracchi, quinta nella gara ma sesta nel regionale. Anche Marta Aquino (Allieve 2) ha ottenuto il terzo posto (secondo nel regionale). «È stato un torneo intenso e ricco di emozioni – commenta l’allenatrice Sara Varisco – Abbiamo avuto in pedana atlete in tutte le categorie e ognuna di loro ha dato il massimo. La vittoria di Melissa nella seconda prova con la relativa conquista del titolo regionale lo ha certificato».

Ginnastica Casati Arcore Crivalli Melissa Crivalli campionessa regionale 2025

Artistica: il Campionato lombardo Silver LD3 Base e Avanzato

A Capriate San Gervasio presenti ginnaste brianzole si è disputata la prima prova del Campionato lombardo Individuale Silver LD3 Base e LD3 Avanzato. In quest’ultimo settore, Greta Savini (junior) ha vinto l’argento e Martina Rodari (senior 1) l’oro (entrambe sono della Gal Lissone); Emma Baroni della Polisp.Besanese l’oro nella senior 2. Nel Campionato LD3 Base due ginnaste della Polisp.Besanese hanno vinto medaglie: Eva Baroni (oro) nella junior 1, Emma dell’Acqua (argento) nella senior 1. Inoltre Alice Zanaboni (Ginn.Meda) nella categoria Allieve 4 ha vinto il bronzo.

Ginnastica Gal 2022 Bersani Anna

Artistica: Gal Lissone in gara in Francia nel gemellaggio con Gym Kingersheim

Anna Bersani e Sara dei Rossi, della Gal Lissone hanno gareggiato in Francia, in Alsazia, con il body del Gym Kingersheim in una sessione di gare dei campionati Elite e giovanili.

«Con la società Gym Kingersheim la nostra società condivide da anni una forte amicizia – spiega Christian Brenna presidente della Gal – Sara Dei Rossi, nella categoria Allieve, si è distinta con quattro ottimi esercizi e conquistato un eccellente terzo posto. Anna Bersani, in forza alla squadra Junior e Senior, con una gara impeccabile, sfoggiando contenuti tecnici di alto livello, ha contribuito alla vittoria del club francese».